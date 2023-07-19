Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, враг пытается атаковать портовую инфраструктуру Одесской области, передает 24 Канал.

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Почему Россия ударила по Югу Украины

Гуменюк отметила, что ситуация на южном фронте очень напряженная и сложная. Поэтому этой ночью враг постарался усложнить ее максимально, не успокоившись на ударе по порту и инфраструктуре Юга ночью 18 июля.

В эту ночь (враг – 24 Канал) предпринял попытку атаковать южные регионы. Снова акцент смещается в сторону зернового коридора и потенциала региона быть житницей и кормилицей,

– сказала она.

Представитель ОК "Юг" также подчеркнула, что все эти удары делают захватчики для того, чтобы Одесская область не имела возможности безопасно доставлять зерно в другие страны и работать как порт в принципе. Эти удары произошли на фоне окончания Зернового соглашения и нежелания России продолжать его дальше.

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