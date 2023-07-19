Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, враг пытается атаковать портовую инфраструктуру Одесской области, передает 24 Канал.
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Почему Россия ударила по Югу Украины
Гуменюк отметила, что ситуация на южном фронте очень напряженная и сложная. Поэтому этой ночью враг постарался усложнить ее максимально, не успокоившись на ударе по порту и инфраструктуре Юга ночью 18 июля.
В эту ночь (враг – 24 Канал) предпринял попытку атаковать южные регионы. Снова акцент смещается в сторону зернового коридора и потенциала региона быть житницей и кормилицей,
– сказала она.
Представитель ОК "Юг" также подчеркнула, что все эти удары делают захватчики для того, чтобы Одесская область не имела возможности безопасно доставлять зерно в другие страны и работать как порт в принципе. Эти удары произошли на фоне окончания Зернового соглашения и нежелания России продолжать его дальше.
Что известно о комбинированном обстреле Одесской области 19 июля
- Ночью 19 июля российские военные продолжили свой террор против украинцев. Так, около 1 ночи стало известно о запуске крылатых ракет "Калибр".
- Кроме этого, оккупанты совершили пуски нескольких волн ракет Х-22. Их запускали из самолетов Ту-22М3 с южного направления.
- Впоследствии стало известно, что в результате атаки есть попадание в склад с фейерверками. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что эта атака была наибольшей за время полномасштабного вторжения.
- Также известно об 11 пострадавших в Одессе после ночной атаки. Кроме того, россияне повредили Слободское кладбище в городе.
- Кроме этого, в результате атаки пострадала также и портовая и критическая инфраструктура области. В частности, оккупанты попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки.