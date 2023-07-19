Кроме того, повреждения получили и жилые дома. Несмотря на это, на этот раз обошлось без жертв.

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Что известно об атаке на Одесскую область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подчеркнул, что основными целями оккупантов была портовая и критическая инфраструктура. Так, террористы ударили по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22.

Х-59 была сбита силами ПВО на подлете к берегу и, упав в одном из кварталов Одессы, образовала обширную воронку, взрывной волной повреждены несколько зданий вокруг. Три гражданских лица травмированы,

– сказал он.

Кипер подчеркнул, что "Ониксы" и Х-22 россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру. Так, оккупанты попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки.

"Загорелся пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших не поступала", – подчеркнул глава Одесской ОВА.

Кроме того, в Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками. Пожарные ликвидируют пожар площадью более 3000 квадратных метров.

Кипер добавил, что в небе над Одесской областью сбили 8 дронов типа "Шахед". В результате воздушных боев и падения обломков загорелись и повреждены туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской общины, пострадали двое гражданских.

К тому же, взрывная волна образовала повреждения в жилых комплексах Одессы. По предварительным данным, по меньшей мере 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью в связи с получением ранений осколками стекла и других предметов.

Относительно ракетной атаки высказался и спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он добавил, что наши защитники уничтожили 12 из 12 ракет типа "Калибр".

Впоследствии в МВД показали, как украинские спасатели борются с последствиями пожара в Одесской области. В министерстве отметили, что гражданские объекты снова попали под удары оккупантов.

Спасатели тушат пожар в Одесской области / Фото МВД Украины

Какие последствия атаки на Одесскую область