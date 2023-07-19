Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что эта атака была самой большой со времен полномасштабного вторжения, передает 24 Канал.
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Что известно об атаке по Одесской области
Братчук отметил, что предварительно были применены крылатые ракеты типа "Калибр" и "Оникс". Также не обошлось и без беспилотников типа "Шахед"
Есть попадание обломков сбитых ракет и дронов на определенные локации, пострадавшие автомобили, были выбиты некоторые стекла в многоэтажках. Информация о пострадавших не поступала,
– сказал он.
Впоследствии в Воздушных Силах рассказали, что во время этой атаки оккупанты применили 16 крылатых ракет "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа "Шахед".
"По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей, а именно 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59, 23 ударных БпЛА "Шахед"", – отметили в Воздушных Силах.
В заключение там отметили, что удары ракет Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации.
Высказался по поводу комбинированной атаки и спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он подчеркнул, что пожарные ликвидируют пожар площадью более 3000 квадратных метров.
В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками,
– рассказал он.
Полковник также отметил, что россиян "явно тянет курить в неустановленных местах". А их желание фейерверков "удовлетворено с доставкой в Севастополь".
Последствия комбинированной атаки по Одесской области
Впоследствии в сети сообщили, что захватчики попали в Одесскую область по составу с фейерверками. Поэтому в регионе звучали громкие звуки взрывов.
В Одесской области попали по составу с фейерверками: смотрите видео
На самом складе вспыхнул масштабный пожар. Спасатели пытались обуздать ее после того, как прекратились звуки взрывов.
В Одесской области загорелся масштабный пожар на складе с фейерверками / Фото из телеграм-канала "Новости Одесса"
Взрывы на складе с фейерверками: смотрите видео
Кроме того, в сети показали, что в результате этой атаки также травмировались несколько местных жителей. Так, одна женщина получила ранение в голову.
Одесситка получила ранения в результате атаки на область: смотрите видео (18+)
Кроме того, на некоторых кадрах видно, как после атаки выбило стекла и двери в нескольких зданиях. Кое-где даже выбило целые оконные рамы.
В Одесской области выбило окна после удара: смотрите видео
К тому же в сети выложили видео, как один из "Шахедов" направлялся в Одесскую область. Этот беспилотник издавал неприятные звуки, похожие на звуки самолета.
"Шахед" идет на Одесскую область: смотрите видео
Также одесситы показали, как обломок российской ракеты попал в их дом. Этой ракетой россияне атаковали Одесскую область.
Одесситы обнаружили обломок российской ракеты: смотрите видео
Россияне атаковали Одесскую область ночью 19 июля
- В ночь на 19 июля российские военные продолжили терроризировать украинцев. Около 1 ночи стало известно о запусках крылатых ракет "Калибр".
- Кроме этого, оккупанты совершили несколько пусков ракет Х-22. Их запускали из самолетов Ту-22М3 с южного направления.
- Около 3:20 в Одесской области раздались отбои воздушных тревог. О последствиях обещали сообщить позже.