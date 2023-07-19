Крім того, пошкодження зазнали й житлові будинки. Попри це, цього разу обійшлося без людських жертв.

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Що відомо про атаку на Одеську область

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що основними цілями окупантів була портова та критична інфраструктура. Так, терористи вдарили по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22.

Х-59 була збита силами ППО на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовані,

– сказав він.

Кіпер наголосив, що "Онікси" і Х-22 росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктуру. Так, окупанти влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження.

"Зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила", – наголосив очільник Одеської ОВА.

Крім того, в Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і феєрверк. Пожежники ліквідують пожежу площею понад 3000 квадратних метрів.

Кіпер додав, що в небі над Одещиною збили 8 дронів типу "Шахед". Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних.

До того ж вибухова хвиля утворила пошкодження в житлових комплексах Одеси. За попередніми даними, щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів.

Щодо ракетної атаки висловися і спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. Він додав, що наші захисники знищили 12 із 12 ракет типу "Калібр".

Які наслідки атаки на Одеську область