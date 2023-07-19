Так, враг пустил по Одесщине крылатые ракеты "Оникс". В сети показали соответствующие кадры, информирует 24 Канал.

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Как оккупанты запускали ракеты из Крыма

На опубликованных видео можно увидеть, как происходили ночные пуски ракет из района Казачьей бухты в Севастополе.

Комплекс "Бастион" запустил крылатые ракеты "Оникс". В разных модификациях они имеют расстояние от 300 до 800 километров.

Отметим, что страна-террористка запустила, предварительно, из комплекса "Бастион" около 10 крылатых ракет "Оникс".

Запуск вражеских ракет из Крыма: смотрите видео

Обратите внимание! Ночью 19 июля враг пустил 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря, 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым), 1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря и 32 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

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