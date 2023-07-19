Так, враг пустил по Одесщине крылатые ракеты "Оникс". В сети показали соответствующие кадры, информирует 24 Канал.
Важно Ночная атака на Николаевщину: произошло возгорание и разрушение объектов рекреационной инфраструктуры
Как оккупанты запускали ракеты из Крыма
На опубликованных видео можно увидеть, как происходили ночные пуски ракет из района Казачьей бухты в Севастополе.
Комплекс "Бастион" запустил крылатые ракеты "Оникс". В разных модификациях они имеют расстояние от 300 до 800 километров.
Отметим, что страна-террористка запустила, предварительно, из комплекса "Бастион" около 10 крылатых ракет "Оникс".
Запуск вражеских ракет из Крыма: смотрите видео
Атака Одесской области 19 июля: что известно
- Россия атаковала Одесскую область десятками ракет и беспилотников. Основные цели – портовая и критическая инфраструктура.
- Ракеты "Ониксы" и Х-22 попали в зерновой и масляный терминал, повредив резервуары и оборудование для загрузки. В результате загорелся пожар.
- Есть попадание в промышленный объект, пострадавший человек. Произошло поражение двух складских помещений – с табаком и фейерверками. Площадь пожара составила более 3000 квадратных метров.
- В результате падения обломков дронов занялись и получили повреждения туристические базы и гостиницы, пострадали 2 человека.
- Есть повреждения нескольких многоквартирных домов. По меньшей мере, 6 человек, среди которых 9-летний мальчик, пострадали.
- Кстати, по результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131".