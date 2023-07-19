Так, ворог пустив по Одещині крилаті ракети "Онікс". У мережі показали відповідні кадри, інформує 24 Канал.
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Як окупанти запускали ракети з Криму
На оприлюднених відео можна побачити, як відбувались нічні пуски ракет з району Козачої бухти у Севастополі.
Комплекс "Бастіон" запустив крилаті ракети "Онікс". У різних модифікаціях вони мають відстань від 300 до 800 кілометрів.
Зауважимо, що країна-терористка запустила, попередньо, з комплексу "Бастіон" близько 10 крилатих ракет "Онікс".
Запуск ворожих ракет з Криму: дивіться відео
Атака Одещини 19 липня: що відомо
- Росія атакувала Одещину десятками ракет та безпілотників. Основні цілі – портова та критична інфраструктура.
- Ракети "Онікси" та Х-22 влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодивши резервуари та обладнання для завантаження. Внаслідок цього зайнялась пожежа.
- Є влучання в промисловий об'єкт, постраждала людина. Сталось ураження двох складських приміщень – із тютюном і фейєрверками. Площа пожежі становила понад 3 000 квадратних метрів.
- Внаслідок падіння уламків дронів зайнялись та дістали пошкодження туристичні бази та готелі, постраждало 2 осіб.
- Є пошкодження кількох багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 осіб, серед яких 9-річний хлопчик, постраждали.
- До речі, за результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей: 13 крилатих ракет "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА "Shahed-136/131".