Так, ворог пустив по Одещині крилаті ракети "Онікс". У мережі показали відповідні кадри, інформує 24 Канал.

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Як окупанти запускали ракети з Криму

На оприлюднених відео можна побачити, як відбувались нічні пуски ракет з району Козачої бухти у Севастополі.

Комплекс "Бастіон" запустив крилаті ракети "Онікс". У різних модифікаціях вони мають відстань від 300 до 800 кілометрів.

Зауважимо, що країна-терористка запустила, попередньо, з комплексу "Бастіон" близько 10 крилатих ракет "Онікс".

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Зверніть увагу! Вночі 19 липня ворог пустив 16 крилатих ракет морського базування "Калібр" з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря, 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря, 6 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим), 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

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