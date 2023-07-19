Унаслідок ворожої атаки сталося займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури. Також є руйнування.

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Як розповів очільник ОВА Віталій Кім, унаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури у прибережній зоні. Наразі детальна інформація уточнюється.

На жаль, внаслідок обстрілу постраждало дві особи, одна з них – госпіталізована.

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Рятувальники повідомили, що під ворожий вогонь також потрапили вогнеборці-добровольці. На місце прибули чергові караули 8 та 19 державних пожежно-рятувальних частин, відділення сільської пожежної охорони "Коблеве".

Вогонь охопив значну площу, тож вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки. Вибуховою хвилею пошкоджено поряд розташовані будівлі, а також автомобіль СПО "Коблеве". Особовий склад, щастя, не постраждав.

Наслідки обстрілу / фото ДСНС

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