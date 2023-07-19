В результате вражеской атаки произошло возгорание объектов рекреационной инфраструктуры. Также есть разрушения.

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Как рассказал глава ОВА Виталий Ким, в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской громады произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. В настоящее время подробная информация уточняется.

К сожалению, в результате обстрела пострадали два человека, один из них – госпитализирован.

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Спасатели сообщили, что под вражеский огонь также попали пожарные-добровольцы. На место прибыли дежурные караулы 8 и 19 государственных пожарно-спасательных частей отделения сельской пожарной охраны "Коблево".

Огонь охватил значительную площадь, поэтому огнеборцы укрощали пожар даже во время повторной волны вражеской атаки. Взрывной волной повреждены рядом расположенные здания, а также автомобиль СПО "Коблево". Личный состав, к счастью, не пострадал.

Последствия обстрела / фото ГСЧС

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