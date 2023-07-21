Для посилення тиску Кремль, схоже, намагається створити відчуття невідкладності свого повернення до Чорноморської зернової ініціативи, завдаючи інтенсивних ударів по українських портах та зерновій інфраструктурі, а також погрожуючи завдати ударів по цивільних судах у Чорному морі.

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Навіщо Росія атакує зернову інфраструктуру​

В Інституті вивчення війни зазначили, що Україна проводить збір врожаю зернових культур в липні-серпні. Тож удари Росії по українських портах і сільськогосподарській інфраструктурі можуть бути спрямовані на те, щоб ускладнити можливість звільнити місце для зберігання нового. Тобто це на думку Кремля може бути одним із важелем впливу на Україну.

Також може бути й простіша причина. Ізолювавши Україну, у країні-агресорці можуть готувати "умови" для експорту вкраденого українського зерна з окупованих Росією територій, яке наразі ніхто не хоче купувати.

Неясно, якою мірою російські сили мають намір завдати ударів по цивільних судах у Чорному морі. Кремль, ймовірно, вважає, що ця заява вплине на морську активність у Чорному морі і створить умови, що нагадують повну блокаду українських портів на початку повномасштабного вторгнення,

– мовиться в повідомленні.

Росія також, напевно, намагається "посварити" уряд України та уряди країн Центральної Європи, оскільки Київ та ЄС шукають спосіб перенаправити експорт зерна:

Високопоставлені європейські чиновники заявили, що ЄС прагне перевозити більше українського зерна автомобільним та залізничним транспортом, щоб компенсувати вихід Росії з угоди щодо зерна у Чорному морі.

Проте 5 країн Центральної Європи (Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина та Болгарія) закликали ЄС продовжити заборону на імпорт зерна з України як мінімум до кінця року.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив 19 липня, що Польща збереже свою заборону на експорт українського зерна з 15 вересня, навіть якщо ЄС не погодиться на це. Проте Варшава готова полегшити транзит українського зерна через Польщу, але якщо ЄС допоможе створити необхідну інфраструктуру.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль засудив рішення Польщі про продовження заборони як "недружній та популістський крок, який серйозно вплине на глобальну продовольчу безпеку та економіку України".

Зверніть увагу. Міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні знадобиться щонайменше рік, щоб відновити Чорноморський порт в Одеській області, який використовувався для експорту зерна. 19 липня Росія завдала по ньому удару.