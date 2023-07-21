В ночь на 21 июля россияне совершили несколько атак на Одесскую область. Это подтверждают Воздушные силы и глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Что известно о ночной атаке на Одессу
- Ночью в 03:32 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Приблизительно в то же время в регионе прогремели неизвестные взрывы.
- Уже в 04:23 воздушные силы второй раз предупредили об опасности, сообщив о пуске ракет в направлении Одесской области. В области снова было громко.
Впоследствии в ОК "Юг" сообщили, что россияне выпустили по региону 4 крылатых ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Оккупанты направляли ракеты на минимальной высоте, используя особенности ландшафта – все для того, чтобы обойти систему ПВО.
В результате атаки 2 ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Оккупанты повредили сельскохозяйственную технику и уничтожили 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Двое сотрудников предприятия получили ранения.
Более того, уже во время спасательных работ россияне запустили еще одну ракету по тому же маршруту в то же место, когда продолжались спасательные работы. К счастью, люди успели спрятаться и удалось обойтись без жертв. Однако при обстреле были уничтожены 2 пожарные машины ГСЧС.
Уничтожая нашу технику враг еще раз напоминает о том, что нормы международного права, которыми спасатели защищены от атак во время своей работы, для него не имеют никакого веса и уважения, –
сказал глава ГСЧС Сергей Крук.
Последствия обстрела Одессы: фото ГСЧС и ОК "Юг"
Предыдущая атака врага по Одессе убила человека
- Это уже четвертая ночная атака на Одессу. В частности, днем ранее, 20 июля россияне попали в админздание. Также повреждения в городе получили расположенные жилые здания, детский сад и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.
- В результате этого обстрела погиб 21-летний парень, который работал охранником здания, которое обстрелял враг.
- В ту же ночь оккупанты били по Одесской области, атаковав объекты логистики. Также враг обстрелял Николаев погибла супружеская пара, были повреждены много жилых домов.