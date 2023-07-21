У ніч на 21 липня Росіяни здійснили декілька атак на Одеську область. Це підтверджують Повітряні сили та голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

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Що відомо про нічну атаку на Одесу

Вночі о 03:32 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Приблизно в той же час в регіоні пролунали невідомі вибухи.

Вже о 04:23 Повітряні сили вдруге попередили про небезпеку, повідомивши про пуск ракет у напрямку Одещини. В області знову було гучно.

Наразі чим саме атакували Одеську область – невідомо. Моніторингові групи заявили, що це схоже на пуск ракет "Калібр" з підводного човна, тому що цілі низько йшли та відстежувались.

Наразі офіційної інформації про наслідки атаки поки що немає.

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