У ніч на 21 липня Росіяни здійснили декілька атак на Одеську область. Це підтверджують Повітряні сили та голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
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Що відомо про нічну атаку на Одесу
- Вночі о 03:32 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Приблизно в той же час в регіоні пролунали невідомі вибухи.
- Вже о 04:23 Повітряні сили вдруге попередили про небезпеку, повідомивши про пуск ракет у напрямку Одещини. В області знову було гучно.
Наразі чим саме атакували Одеську область – невідомо. Моніторингові групи заявили, що це схоже на пуск ракет "Калібр" з підводного човна, тому що цілі низько йшли та відстежувались.
Наразі офіційної інформації про наслідки атаки поки що немає.
Попередня атака ворога по Одесі вбила людину
- Це вже четверта нічна атака на Одесу поспіль. Зокрема днем раніше, 20 липня росіяни влучили в адмінбудівлю. Також пошкоджень в місті зазнали розташовані житлові будівлі, дитячий садок й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.
- Внаслідок цього обстрілу загинув 21-річний хлопець, який працював охоронцем будівлі, яку обстріляв ворог.
- Тієї ж ночі окупанти били по Одеській області, атакувавши об'єкти логістики. Також ворог обстріляв Миколаїв – загинула подружня пара, було пошкоджено чимало житлових будинків.