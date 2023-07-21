К сожалению, объект инфраструктуры поврежден. В настоящее время выясняются масштабы разрушений.

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Детали дневной атаки Одесской области

Во время дневной атаки по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе враг выпустил 7 крылатых ракет разного класса. Объект поврежден. Масштабы разрушений уточняются.

В Одесской ОВА заявили, что страна-террористка продолжает атаковать Одесскую область. Уже делает это и днем.

Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель – важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили 7 ракет. К сожалению, есть повреждения,

– рассказала власть.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия днем выпустила, предварительно, до четырех ракет "Оникс".

"Уже видим третью атаку "Ониксов". Предварительно, с 10 часов и по состоянию на сейчас противник применил до четырех ракет П-800 "Оникс" по Одесчине где-то южнее областного центра", – заявил он.

Игнат добавил, что "не удается уничтожать все воздушные цели", поскольку недостаточно средств для их обнаружения и уничтожения.

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