Обратите внимание! Тревога продолжается в столице и ряде областей на Востоке и Севере Украины. В Воздушных силах подчеркнули, что существует ракетная опасность.

Кроме того, были зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Кстати, около 11 часов 21 июля там в очередной раз раздались взрывы.