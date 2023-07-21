О ракетной атаке агрессора около 11:15 сообщил начальник Черниговской ОВА. Позже в ОК "Север" рассказали подробнее, пишет 24 Канал.
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Что известно о последствиях обстрелов на Черниговщине
По предварительным данным, жертв нет. Однако информация уточняется.
В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного здания культуры,
– отметили в ОК "Север".
Важно В Киеве и ряде регионов воздушная тревога: с моря зафиксированы пуски ракет
Последствия ракетных обстрелов / Фото ОК "Север"
Заметим, что воздушную тревогу в Черниговской области объявили около 10:23. По состоянию на 11:52 отбоя еще не было. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.