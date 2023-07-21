Про ракетну атаку агресора близько 11:15 повідомив начальник Чернігівської ОВА. Згодом в ОК "Північ" розповіли детальніше, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки обстрілу на Чернігівщині

За попередніми даними, жертв немає. Однак, інформація уточнюється.

Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури,

– зазначили в ОК "Північ".

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Наслідки ракетного обстрілу / Фото ОК "Північ"

Зауважимо, що повітряну тривогу на Чернігівщині оголосили близько 10:23. Станом на 11:52 відбою ще не було. Тож не нехтуйте правилами безпеки та до відбою перебувайте в укритті.