За минулу добу було 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
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Росіяни гатили з різної зброї:
- 63 артилерійських обстрілів зазнала ціла низка населених пунктів: Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села;
- 10 ударів із РСЗВ по Новодарівці;
- 6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці;
- атака БПЛА по Лобковому.
Є жертви: через удар по сільськогосподарському підприємству Пологівського району загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років. Двоє поранених лікуються.
Також є 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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Інші атаки з боку росіян
Останніми днями ворог прицільно б'є по портах і інфраструктурних об'єктах, пов'язаних із реалізацією зернової угоди. Таким чином росіяни сподіваються вибити Україну з ланцюжка експорту зерна.
Так, кілька ночей поспіль під ракетним ударом був Південь України, зокрема Одещина.
У Силах оборони кажуть: із портів держава-агресор переключилася на аграрні підприємства в глибокому тилу, адже там накопичують зерно.