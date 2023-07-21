За минулу добу було 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Росіяни гатили з різної зброї:

63 артилерійських обстрілів зазнала ціла низка населених пунктів: Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села;

10 ударів із РСЗВ по Новодарівці;

6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці;

атака БПЛА по Лобковому.

Є жертви: через удар по сільськогосподарському підприємству Пологівського району загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років. Двоє поранених лікуються.

Також є 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Інші атаки з боку росіян

Останніми днями ворог прицільно б'є по портах і інфраструктурних об'єктах, пов'язаних із реалізацією зернової угоди. Таким чином росіяни сподіваються вибити Україну з ланцюжка експорту зерна.

Так, кілька ночей поспіль під ракетним ударом був Південь України, зокрема Одещина.

У Силах оборони кажуть: із портів держава-агресор переключилася на аграрні підприємства в глибокому тилу, адже там накопичують зерно.