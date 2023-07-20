Про це повідомили представники місцевої влади. 24 Канал зібрав фото з місця подій, які показують масштаби ворожої атаки.

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Пошкоджено 5 багатоповерхівок

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, пошкоджено щонайменше п'ять багатоповерхівок в одному районі міста і близько 15 гаражів з будинками – в іншому.

Національна поліція України фіксує наслідки нічного терору Миколаєва з боку військ Росії. Зазначають, що поранені мирні мешканці, серед яких діти, зруйновані та пошкоджені житлові будинки.

Наслідки нічної атаки на Миколаїв / Фото Нацполіції

Вночі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що внаслідок терористичної атаки окупантів є загиблі, проте їхню кількість він не назвав.

Ворог атакував уночі

Уже зранку очільник ОВА зазначив, що кількість постраждалих зросла до 19. Він уточнив, що ворог завдав ракетного удару по міст близько 03:03.

Росіяни здійснили атаку уночі, коли люди спали у своїх домівках / Фото ДСНС

Розбір завалів триває

Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 квадратних метра, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів.

За попередньою інформацією під завалами людей не виявлено. Осередки горіння ліквідовано.

Унаслідок атаки зруйновано багатоповерхівки / Фото Суспільного

Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки. Також сталося займання трьох гаражів, яке було оперативно ліквідовано. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч.

Важливо! Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.

"Пекельна ніч" для наших людей

Голова ДСНС Сергій Крук зазначив, що ця ніч була "пекельною для наших людей", а ворог "звіріє". За його словами, під час гасіння пожежі у Миколаєві травмувався працівник ДСНС.

Надзвичайники врятували 2 людей та евакуювали 30 мешканців будинку.

Рятувальникам вдалось врятувати двох людей / Фото ДСНС

Зауважте, вночі Росія атакувала Південні регіони України, під ударом ворожих ракет опинились Одеса та Миколаїв – порти, причали, житлові будинки і торговельні мережі.