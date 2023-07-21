Україна має відповідне спорядження і буде реагувати відповідно до прийнятого рішення. Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

До речі Зернова угода увійшла в історію, – Ердоган припустив, що буде далі з домовленостями

Що робитимуть з "військовими цілями" у разі спроб крадіжки українського зерна

За словами Гуменюк, наразі судна неактивні в навігації, оскільки усвідомлюють, що досить потужно заміноване територіально море. І з того моменту, як це відбулось, пройшло дуже багато процесів природних, наприклад, землетруси.

Це суттєво могло вплинути на зміну так званої карти мінних морів. Дуже багато змін відбулось у замінуванні самої акваторії, тому навігація не дуже активна. Основна їхня навігація зосереджена на тому, щоб з Азовських портів мародерити те, що можна вивезти, зокрема й зерно,

– зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що якщо будуть виявлені відтепер "військові цілі", які прямуватимуть до портів Росії, то Україна знає, що робити.

"Ми маємо відповідне спорядження і будемо реагувати відповідно до прийнятого рішення", – додала Гуменюк.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що у Міноборони України відповіли Кремлю, який погрожує атакувати судна в Чорному морі. У Києві нагадали Росії про долю, яка настигла крейсер "Москва". В українському відомстві заявили, що Росія вчергове брутально порушила право на вільне судноплавство та "свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей".

Так, у Міноборони України зазначили, що Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки в першу чергу для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та українських морських портів, що на тимчасово окупованих територіях України.

У міністерстві наголосили, що Росія відкрито погрожує цивільним суднам, які перевозять харчові продукти з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах.