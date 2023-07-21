За прошедшие сутки было 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Россияне стреляли из разного оружия:

63 артиллерийским обстрелам подвергся целый ряд населенных пунктов: Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села;

10 ударов из РСЗО по Новодаровке;

6 авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке;

атака БпЛА по Лобковому.

Есть жертвы: из-за удара по сельскохозяйственному предприятию Пологовского района погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет. Двое раненых лечатся.

Также есть 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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Другие атаки со стороны россиян

В последние дни враг прицельно бьет по портам и инфраструктурным объектам, связанным с реализацией зерновой сделки. Таким образом россияне надеются выбить Украину из цепочки экспорта зерна.

Так, несколько ночей подряд под ракетным ударом был Юг Украины, в частности, Одесская область.

В Силах обороны говорят: с портов государство-агрессор переключилось на аграрные предприятия в глубоком тылу, ведь там накапливают зерно.