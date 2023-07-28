Про це 24 Каналу сказала Керівниця Об'єднаного пресцентру сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк. Водночас ризик повітряних атак із застосуванням одночасно різних типів ракет залишається.

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"Джанкойська бавовна цілком очевидно відмінусувала трошки "Оніксів", оскільки ми побачили, що наступними днями вони не використовували подібне озброєння, протикорабельні ракети, хоча продовжували атакувати портову інфраструктуру. Але у них залишається ще балістика, зокрема "Іскандер-М", берегові комплекси, які розташовані у достатній дальності для досягання, наприклад, Одещини", – наголосила речниця.

У росіян є також багато ракет Х-22, які вони модернізують до рівня Х-32.

Наталія Гуменюк про ризики обстрілів Одещини: дивіться відео

Обстріли портової інфраструктури

Абсолютно очевидно, що з моменту виходу Росії із зернової ініціативи та проголошення її намірів мати зернову монополію, країна-терористка почала активно обстрілювати портову та сільськогосподарську інфраструктури Одеської області. Вона має намір виключити Україну як постачальника зерна і функціонера морської транспортної системи.

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