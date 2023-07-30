Адже робота Сил оборони не спрямована на руйнування інфраструктури. Про це в етері телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, повідомляє 24 Канал.

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ЗСУ знищують логістику ворога

Вона зазначила, що пошкодження, які завдають Сили оборони таким об'єктам, спрямовані на те, щоб знизити пропускну активність цих об'єктів. Це потрібно, щоб вони не могли забезпечувати логістику ворога. Однак оборонці України розуміють, що й нам самим вони ще знадобляться.

Тому робота проведена філігранно, точно, влучно, і зараз окупант знову вишукує нові шляхи, об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення,

– сказала Наталя Гуменюк.

Зокрема, окупанти на лівому березі суттєво відчувають нестачу і снарядів, і техніки, оновлення якої потребують, внаслідок роботи Сил оборони.

"Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і зачищаємо позиції ворога на лівому березі", – підкреслила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Росія намагалася приховати наслідки удару по Чонгарському мосту

Зазначимо, що після підриву мосту росіяни, які ризикнули поїхати в Крим, у мережі почали бідкатись, що їх не пропускають через Чонгарський міст. Мовляв, їх направляли в об'їзд через Армянськ та повідомляли при цьому, що міст пошкоджений та закритий.

Таку інформацію станом на вечір 29 липня пропагандисти Кремля не прокоментували. Натомість херсонський гауляйтер Владімір Сальдо заявив, що воїни України нібито без успіху атакували залізницю між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

Мовляв, Сили оборони завдали удару по залізниці 12 далекобійними ракетами Storm Shadow. Однак при цьому "славетна" російська ППО збила їх усіх.

Чонгарські мости обстрілюють не вперше