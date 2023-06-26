Это уже прокомментировала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что на Чонгарском мосту затруднено движение, потому что ВСУ держат огневой контроль, а оккупанты не могут спрогнозировать, когда именно он осуществится, пишет 24 Канал.

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Аналогия с Антоновским мостом

То, что они пытаются подлатать мост и как-то его использовать – это дежавю, когда такое же дело было и с Антоновским мостом и с Каховской ГЭС, когда наша ювелирная работа позволила сохранить инфраструктуру, но не использовать ее по планам врага.

– подчеркнула Гуменюк.

Сейчас уже можно констатировать, что захватчики не имеют нормальной логистики и это отражается даже на обращении с ранеными, рассказывает спикер. Враг разворачивает на оккупированных территориях дополнительные госпитали, потому что не может их транспортировать фактически никуда.

Через мост перевозили 70% боеприпасов

Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук также отмечает, что россияне будут пытаться восстановить Чонгарский мост.

"Не зря они бросили туда понтонную переправу, потому что это важная логистическая связь. Собственно есть информация. что около 70% вооружения и боеприпасов провозили именно через Чонгар в вражеские подразделения на левом берегу", – подчеркнул Братчук.

Он добавил, что у окупантов нарушена логистика и у них теперь будет меньше возможностей. Потому они так активизировали ремонт моста.