К слову, под атаку попал и Чонгарский мост. Все, что известно о повреждении переправы и нытье окупантов, читайте в материале 24 Канала.

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Мост превратился в решето

Телеграмм-каналы окупантов сообщают, что ВСУ якобы атаковали мост дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Удар по Чонгарскому мосту ВСУ нанесли примерно в пять утра. Снаряд пробил мост насквозь в двух местах. Также повреждено дорожное покрытие дублирующего моста,

– жалуются русские.

Как отмечает глава полуострова Сергей Аксенов, взрывотехники проводят на мосту экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.

На фото, которые распространили в соцсетях, видно, что мост превратился в решето, есть значительные повреждения.

Поврежденный Чонгарский мост / Фото из соцсетей

Что известно о Чонгарском мосте

Чонгарский мост проходит через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка – Джанкой. В 2014 году, в ответ на оккупацию Крыма Россией, правительство Украины поручило заминировать старый и новый мост с украинской стороны.



25 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что Чонгарский мост был заминирован, но украинским военным противостояли превосходившие в 15 раз силы. Ранее в сети распространяли информацию, что якобы перед российским вторжением в Украину Чонгар разминировали.

Как сейчас выглядит "усталый мост": смотрите видео из сети

Причиной могло быть "землетрясение"

Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук считает, что есть несколько версий произошедшего. В частности, причиной может быть землетрясение, всколыхнувшее временно оккупированный Крым. Почувствовали толчки вблизи Севастополя.

Другая версия – что мост через Чонгар наконец-то начал разминироваться, но нехорошим образом для оккупантов. И сейчас мы говорим, что процесс деоккупации украинского Крыма начался, и сейчас есть продолжение,

– подчеркнул Братчук.

Где расположен Чонгарский мост: смотрите карту

Какое значение для окупантов имеет Чонгарский мост

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что повреждение моста в Чонгаре имеет очень большое значение.

Во-первых, это удар по военной логистике окупантов. Некоторые пропагандисты уже написали панические публикации о мосте (когда взорвали ГЭС, они молчали – значит, мост в Чонгаре прямо затрагивает их интересы).

Во-вторых, психологическое влияние на оккупантов и оккупационных властей. Нет ни одного места на территории Херсонщины, где они могли бы чувствовать себя в безопасности.

Соболевский подчеркнул, что отработка по таким объектам прямо указывает на то, что характер боевых действий на Юге в недалекой перспективе станет более динамичным.

Видео сразу после прилета по Чонгарскому мосту: смотрите видео

Обратите внимание! Крым с Херсонской областью соединяют три дороги: две в районе Армянска (через Каланчак и Чаплинку) и одна в районе Джанкоя через Чонгар. Последняя – самая удобная для перевозки военной техники в Запорожскую область.

Реакция ГУР

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов прокомментировал события на Чонгарском мосту.

"Ничего нового эти скучные и депрессивные пропагандисты, ксенофобы и имперцы уже нам сказать не могут. Уже все сказано. Теперь будут говорить только украинцы", – подчеркнул Юсов.

Он добавил, что анализировать происходящее на временно оккупированных территориях по военной целесообразности будут уже после освобождения этих оккупированных территорий. И это обязательно произойдет.

"Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, Движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно лишь комментировать, что дальше будет", – сказал представитель ГУР.

Пропагандист жалуется на удары по Чонгарскому мосту: видео