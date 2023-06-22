Об этом 24 Каналу заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Ранее министр обороны страны-агрессора заявлял, что, мол, подобные события могут происходить в районе полуострова. Сергей Шойгу намекал и на "ответ".

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"Ничего нового эти скучные и депрессивные пропагандисты, ксенофобы и имперцы уже нам сказать не могут. Уже все сказано. Теперь будут говорить только украинцы", – подчеркнул Юсов.

Анализировать то, что происходит на временно оккупированных территориях на счёт военной целесообразности будут уже после освобождения этих оккупированных территорий. И это обязательно произойдет.

Сейчас идет работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, Движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно только комментировать, что дальше будет,

– подчеркнул представитель ГУР Минобороны.