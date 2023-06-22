Про це 24 Каналу заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Зазначимо, що раніше міністр оборони країни-агресорки заявляв, що, мовляв, подібні події можуть бути в районі півострова і натякав і на "відповідь".

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"Нічого нового ці нудні і депресивні пропагандисти, ксенофоби та імперці вже нам сказати не можуть. Вже все сказано. Тепер будуть говорити лише українці", – наголосив Юсов.

Аналізувати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях щодо військової доцільності, будуть уже після звільнення цих окупованих територій. І це обов'язково станеться.

Зараз триває робота й вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде,

– наголосив представник ГУР Міноборони.