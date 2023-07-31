Про це 24 Каналу розповіла начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк. Вона підтвердила, що українські сили відпрацювали по Чонгарському мосту. І надалі вони триматимуть під своїм контролем транспортну логістику ворога.

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Шукають об'їзні шляхи

Вона зазначила, що Чонгарський міст не може працювати на свою повну потужність, але він не зруйнований вщент. Проте рух на ньому максимально уповільнено.

Той факт, що окупанти замовчують пошкодження Чонгарського мосту, свідчить про те, що він може вдатися до долі Антонівського мосту. Але це трошки зарано. Росіяни усвідомлюють, що їм потрібна ця логістична артерія і намагаються її поремонтувати,

– підкреслила Гуменюк.

Зараз окупанти будуть шукати об'їзні шляхи, адже у війні географія має значення. Ландшафт, який має тимчасово окупований Крим, змушує шукати їх шляхи сполучення з материковою частиною України.

Своєю чергою Україна намагається максимально контролювати транспортну логістику росіян, а також облаштувати в таборі ворога снарядний голод.

Чонгарські мости Це – залізничний міст та гребля, а також автомобільний міст, що з'єднують Південь тимчасово окупованої України та півострів Крим. 29 липня було пошкоджено саме залізничний міст.

Наталія Гуменюк прокоментувала пошкодження Чонгарського мосту 29 липня: дивіться відео

Будемо адекватно реагувати

"Зараз на певних ділянках фронту ворог відчуває нестачу снарядів, озброєння та техніки. А підтягнути резерви вони зараз не можуть", – зазначила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня.

Вона наголосила, що українські сили продовжать роботу по логістичних маршрутах окупантів. І навіть там, де вони намагаються замаскувати перевезення боєприпасів та особового складу, використовуючи для цього цивільні вантажівки.

"Але працюють рух спротиву, партизанський рух, розвідка. Ми маємо перевірену інформацію для того, щоб на неї адекватно вогневим способом реагувати", – відзначила Наталія Гуменюк.

Зверніть увагу! Окупанти наполегливо приховують атаку на Чонгарський міст, а російські пропагандисти взагалі про неї не згадують. На це звернули увагу в американському Інституті вивчення війни. Аналітики пов'язують це забороною Кремля висвітлювати певні події російським військовим блогерам.

Що відомо про атаку на Чонгарський міст