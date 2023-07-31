Водночас російські блогери не розповідають про атаку Сил оборони України на Чонгарський міст. Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, про що може свідчити відсутність реакції росіян, пише 24 Канал.

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Як змінився Чонгарський міст

Хіденорі Ватанаве показав знімки моста за 24 липня та за 30, тобто вже після атаки.

Область, обведена червоною рамкою, здається пошкодженою. На півночі видно потяг,

– написав дослідник.

Який вигляд мав Чонгарський міст 24 та 30 липня: дивіться відео

Чому російські блогери мовчать про міст

Відсутність реакції російських військових блогерів на український удар на мосту через Чонгар є помітним переломом у російських репортажах про війну в Україні та може свідчити про те, що Кремль наказав російським мілблогерам утримуватися від висвітлення певних тем,

– заявили в ISW.

Там пояснили, що аналітики американського Інституту вивчення війни не спостерігали жодної дискусії:

ані військових блогерів щодо українського удару;

ані російських мілблогерів, які просували заяву голови окупаційної "адміністрації" Херсонської області Владіміра Сальдо про те, що російські війська перехопили 12 українських крилатих ракет Strom Shadow, націлених на міст.

"Єдиним іншим російським джерелом, яке прокоментувало ці удари, був місцевий російський телеграм-канал, який посилив імовірні заяви російських туристів у цьому районі про те, що міст закрито для руху", – зазначили в ISW.

Також аналітики пригадали, як російські військові блогери реагували на удар України по мосту 22 червня 2023 року. Тоді вони висловлювали масове обурення та занепокоєння. Ба більше, російські мілблогери регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці.

Міст Чонгар є помітним вузьким місцем уздовж важливої російської наземної лінії зв'язку, і дуже малоймовірно, що російські військові блогери добровільно проігнорували б успішний або невдалий український удар по мосту,

– заявили в ISW.

Там припустили, що вибрані російські мілблогери, ймовірно, формують своє висвітлення війни в Україні на користь кремлівських наративів. Зокрема, через страх покарання Кремля після видалення відомих критичних голосів у російському інформаційному просторі. Мовиться про терориста Ігоря Гіркіна та власника вагнерівців Євгєнія Пригожина.

"Однак загальний страх перед покаранням Кремля навряд чи призведе до такої майже загальної відсутності висвітлення драматичної події, і більш імовірно, що конкретна директива Кремля не висвітлювати збої в критично важливих повідомленнях спричинила цю відсутність звітності", – вважають аналітики.

Атака на Чонгарський міст: коротко