Окупанти ще й намагаються замовчувати удари по Чонгарському мосту, роблячи видимість, що усе начебто під контролем. Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Руйнація Кримського мосту матиме серйозні наслідки

Росіяни додатково посилюють охорону Кримського мосту. Ймовірно, вони нарешті приходять до розуміння, що цей міст обов'язково знищать.

Він є військовою ціллю, знищення якої дуже послабить сили російських військ в окупованому Криму,

– зазначив Рефат Чубаров.

Тож окупанти вдаються до нових заходів оборони незаконної споруди. Зокрема, захиститись росіяни хочуть від надводних дронів. Саме ними був здійснений удар по Кримському мосту 17 липня.

Зверніть увагу! В Україні представили нову розробку надводних дронів Magura V5. Їхня швидкість є найвищою з усіх катерів та човнів в Чорному морі. Вони можуть ефективно знищувати як морські цілі, так і відпрацьовувати по мостах. Адже на собі здатні перевозити авіабомби вагою 250 кілограмів.

Рефат Чубаров про реакцію росіян на удари по мостах: дивитись відео

А що з Чонгарським мостом

Нещодавно під удар потрапив і Чонгарський міст, який з'єднує тимчасово окупований Крим із Запорізькою областю. Попри заяви окупаційної влади, що ППО збила усі ракети, які цілились у міст, супутникові фото чітко демонструють, що влучання таки були.

Цікаво, що в Росії фактично не було жодної реакції на визнання України про враження Чонгарського мосту.

Здається, російські окупанти наклали вето на інформацію, що може допомогти з'ясувати ситуацію навколо Чонгарського мосту та інших переходів з материкової України на територію Криму. Для них ці артерії є найважливішими,

– наголосив голова Меджлісу.

Це й не дивно, адже після двох ударів по Кримському мосту, його потужності значно скоротились. Утаємничення ситуації з Чонгарським мостом має на меті показати, що сполучення з альтернативним шляхом по суходолу в порядку.

Одначе замовчення правди ніяк не скасовує того факту, що значні пошкодження таки є. Ба більше, це навіть є черговим підтвердженням вдалої роботи України.

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