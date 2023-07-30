CNN зняло цілий сюжет про українську розробку – надводний дрон Magura V5. Кажуть, що це нова "гроза" українських морів, а росіяни не зможуть впоратись із ним. І це справді так. Детальніше про морські дрони 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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В чому особливості нових морських дронів

Росіяни й до того рідко могли збивати надводні дрони. Тож перехоплювати нову українську розробку для них буде фактично нездійсненною місією.

Це глісерний човен в режимі безпілотного керування. Там гарний супутниковий зв'язок, керується на дальність 800 кілометрів. Фактично він може дійти до Кримського мосту. Ймовірно, вони й працювати по Кримському мосту,

– припустив Роман Світан.

До того ж один такий морський дрон може нести авіабомбу вагою 250 кілограмів.

"В нього дуже висока швидкість. Це найвища швидкість з усіх катерів та човнів, які є в Чорному морі. В нього поцілити можна чи не лише прямим контрактним методом, перебуваючи над ним", – зауважив військовий експерт.

Тож надводний дрон зможе перехопити хіба авіація. Крім того, майже неможливо розрахувати відстані переміщення дрона до точки прицілювання від моменту пострілу. Що, своєю чергою, теж ускладнить знищення цілі.

Роман Світан про ефективність надводних дронів Magura V5: дивіться відео

Чорноморський флот в небезпеці

Варто зазначити, що Magura V5 є маневровними. Тобто вони можуть вийти на будь-яку точку на великій швидкості зі зміною курсу. У такий спосіб вони мають змогу "тікати" від засобів ураження ворога.

Він може виконати удар по будь-якій цілі, яка рухається. Та навіть наздогнати будь-яку ціль у Чорному морі і може її знищити,

– наголосив Світан.

Тож 250-кілограмова авіабомба зможе зробити величезну дірку у будь-якому кораблі, щоправда, вище ватерлінії. Однак є в Україні й такі підводні безпілотники, що б'ють нижче ватерлінії. Тобто гарантовано затоплюють корабля.

"Зараз потрібно повністю закрити порти, вийти з усіх зернових угод, закрити Чорне море та оголосити його зоною бойових дій. І знищувати все російське, що там плаває", – підсумував полковник ЗСУ в запасі.

Тож в будь-якому випадку ситуація для Чорноморського флоту стає все небезпечнішою.

Що відомо про надводні дрони Magura V5