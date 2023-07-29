Про це 24 Каналу зазначив політолог Микола Давидюк. За його словами, світовим лідерам з Путіним вже немає чого домовлятися. У пріоритеті має бути Україна.

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"Великі об'єми зерна дають можливість впливати на велику геополітику – їсти хочуть всі", – сказав Давидюк.

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Владімір Путін заявив про вихід із зернової угоди. Таким чином питання продовольчої безпеки ще більше загострилося для найбідніших країн. Україна може гарантувати безпеку, але для цього потрібен флот.

"Нам треба просити від НАТО, Китаю, Туреччини, США і Великої Британії окремо від НАТО і з НАТО в тому числі бойові кораблі і створювати український флот. Під приводом охорони торгових суден зернового коридору. Нехай зроблять гуманітарну допомогу – дадуть по 20 кораблів і ми заповнимо Чорне море. Путін не зможе сказати, що це кораблі НАТО", – сказав політолог.

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Він додав, що з Путіним треба грати в його з гру: показувати, що Росія – недодержава, це несерйозний союзник. Оскільки саме Україна – гарант світової харчової безпеки.

"Нам треба проактивна позиція. Щоб ми були настільки озброєні, щоб їм навіть у голову не приходило не те що нападати – дивитися у нашу сторону", – додав політолог.

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