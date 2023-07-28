Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Африка була другим, після Китаю, покупцем українського збіжжя, що експортувалось у межах зернової ініціативи.
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"Вочевидь Україна не зможе виконати свої зобов'язання щодо постачання зернових культур до країн африканського континенту, – цю роль на себе візьме Росія. Вона, як і завжди, буде задирати ціни та зробить все, щоб там розпочався голод", – вважає військовий експерт.
Мета Росії – дестабілізувати Африку
Розвал зернової угоди – величезний удар не лише по економіці України, але й небезпека для Африки. Кремль намагатиметься створити там величезну зону нестабільності.
"І Пригожин, і Путін разом працюють над тим, щоб з Африки розпочався величезний потік біженців у "багату Європу", щоб європейці втратили інтерес до війни в Україні й більше займалися своїми локальними проблемами", – пояснив Павло Нарожний.
Як Росія намагається "купити" Африку
- 26 липня, у Росії розпочався саміт із запрошеними представниками Африки. На саміті помітили Євгенія Пригожина, він сфотографувався з представником Центральноафриканської республіки (ЦАР).
- На тому ж таки саміті російський диктатор Владімір Путін пообіцяв африканським лідерам відправити безкоштовно 50 тонн російського зерна замість українського.
- Між тим африканський регіон почав усвідомлювати небезпеку співпраці з Путіним. Більше половини лідерів не приїхали на саміт у Санкт-Петербурзі.