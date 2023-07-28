Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Африка була другим, після Китаю, покупцем українського збіжжя, що експортувалось у межах зернової ініціативи.

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"Вочевидь Україна не зможе виконати свої зобов'язання щодо постачання зернових культур до країн африканського континенту, – цю роль на себе візьме Росія. Вона, як і завжди, буде задирати ціни та зробить все, щоб там розпочався голод", – вважає військовий експерт.

Мета Росії – дестабілізувати Африку

Розвал зернової угоди – величезний удар не лише по економіці України, але й небезпека для Африки. Кремль намагатиметься створити там величезну зону нестабільності.

"І Пригожин, і Путін разом працюють над тим, щоб з Африки розпочався величезний потік біженців у "багату Європу", щоб європейці втратили інтерес до війни в Україні й більше займалися своїми локальними проблемами", – пояснив Павло Нарожний.

Як Росія намагається "купити" Африку