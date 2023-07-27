Африканський регіон стає все більш прогресивним. Лідери країн Африки почали усвідомлювати небезпеку співпраці з Росією. Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких.
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У чому причина несподіваної відмови
На відмову такої кількості країн в Росії, ймовірно, не очікували. Хоч насправді очевидно, що місце Росії на міжнародній арені та її репутація, відлякують навіть тих нечисленних союзників, які досі залишались.
Це цілком закономірна і неминуча реакція лідерів країн Африки на політику, яку проводить Росія. Це суто прагматичне (рішення – 24 Канал). Росії нема чого їм запропонувати,
– наголосив Валентин Гладких.
А ось поїхати на саміт просто так, наразивши при цьому себе на погіршення відносин із країнами Заходу, немає сенсу.
Зрештою, на рішення африканських лідерів міг вплинути саботаж зернової угоди з боку Росії.
"Це ще одна крапля, яка, можливо, справді переповнить цю чашу терпіння. Зрештою, ці держави зрозуміють, що Росія насправді провадить свою діяльність не заради них, а намагається використати ці країни для своїх інтересів", – зауважив політолог.
Насправді ж Африка – це доволі динамічний регіон, який не відповідає старим уявленням пересічної людини. Окремі країни там розвиваються доволі прогресивно.
Валентин Гладких про відмову африканських лідерів їхати на саміт в Росію: дивіться відео
На Африку впливає не лише Росія
Варто також розглянути й питання впливу Росії в на африканському континенті. Насамперед зауважимо, що багато країн Африки, які проходили процес деколонізації, справді мають сантименти до СРСР, і відповідно до Росії. Маючи таке підґрунтя, Москва довгий час проводила свою політику в країнах Африки.
"Раніше Володимир Зеленський говорив, що нам треба пожвавити співпрацю з Глобальним Півднем. Думаю, він мав на увазі, що Україна має заявити про свою присутність в регіонах, де ми не були присутні. Це стосується і країн Африки", – зауважив політолог.
Однак при цьому Росія проводить свою політику в країнах Африки не у вакуумі. Це роблять й інші країни, зокрема, у яких раніше там були колонії. Впливе залишився у них й досі.
Тож Росії не варто вважати, що Африка – це зона виключно їхніх інтересів. Навіть якщо деякі африканські країни не мають особливого пієтету до України, то на них можуть здійснювати вплив і європейські держави, або ж Сполучені Штати.
Зрозуміло, що всі в Африці також розуміють, наскільки продуктивною може бути їхня співпраця із Заходом, а по суті з усім цивілізованим світом. І наскільки деструктивною та небезпечною може бути співпраця з Росією,
– підкреслив Гладких.
Не можна, втім, виключати і вплив Китаю на Африканському континенті. Зауважимо, що Пекін не виказує публічної підтримки Росії, адже розуміє малопродуктивність своїх спроб покращити стосунки з Росією ціною погіршення стосунків з Європою.
Африканські лідери відмовились від поїздки до Росії: коротко
- Дводенний економічний саміт Росія – Африка відбувається 27 – 28 липня. З 54 лідерів, яких було запрошено, на саміт приїхали лише 16 президентів та 10 прем'єр-міністрів. Ба більше, 5 країн взагалі не захотіли брати участь у цьому дійстві.
- У російському МЗС наголосили, що запрошення відправляли усім. Однак нічого не можуть вдіяти, що так багато африканських лідерів не змогли (не захотіли) приїхати. Мовляв, у них могли були заплановані інші заходи чи справи.
- Натомість зауважимо, що саміт готувався понад рік. Звісно, про це заздалегідь було попереджено. Тож відмова африканських лідерів не є випадковістю, а цілком свідомим рішенням.