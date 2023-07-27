Африканський регіон стає все більш прогресивним. Лідери країн Африки почали усвідомлювати небезпеку співпраці з Росією. Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких.

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У чому причина несподіваної відмови

На відмову такої кількості країн в Росії, ймовірно, не очікували. Хоч насправді очевидно, що місце Росії на міжнародній арені та її репутація, відлякують навіть тих нечисленних союзників, які досі залишались.

Це цілком закономірна і неминуча реакція лідерів країн Африки на політику, яку проводить Росія. Це суто прагматичне (рішення – 24 Канал). Росії нема чого їм запропонувати,

– наголосив Валентин Гладких.

А ось поїхати на саміт просто так, наразивши при цьому себе на погіршення відносин із країнами Заходу, немає сенсу.

Зрештою, на рішення африканських лідерів міг вплинути саботаж зернової угоди з боку Росії.

"Це ще одна крапля, яка, можливо, справді переповнить цю чашу терпіння. Зрештою, ці держави зрозуміють, що Росія насправді провадить свою діяльність не заради них, а намагається використати ці країни для своїх інтересів", – зауважив політолог.

Насправді ж Африка – це доволі динамічний регіон, який не відповідає старим уявленням пересічної людини. Окремі країни там розвиваються доволі прогресивно.

Валентин Гладких про відмову африканських лідерів їхати на саміт в Росію: дивіться відео

На Африку впливає не лише Росія

Варто також розглянути й питання впливу Росії в на африканському континенті. Насамперед зауважимо, що багато країн Африки, які проходили процес деколонізації, справді мають сантименти до СРСР, і відповідно до Росії. Маючи таке підґрунтя, Москва довгий час проводила свою політику в країнах Африки.

"Раніше Володимир Зеленський говорив, що нам треба пожвавити співпрацю з Глобальним Півднем. Думаю, він мав на увазі, що Україна має заявити про свою присутність в регіонах, де ми не були присутні. Це стосується і країн Африки", – зауважив політолог.

Однак при цьому Росія проводить свою політику в країнах Африки не у вакуумі. Це роблять й інші країни, зокрема, у яких раніше там були колонії. Впливе залишився у них й досі.

Тож Росії не варто вважати, що Африка – це зона виключно їхніх інтересів. Навіть якщо деякі африканські країни не мають особливого пієтету до України, то на них можуть здійснювати вплив і європейські держави, або ж Сполучені Штати.

Зрозуміло, що всі в Африці також розуміють, наскільки продуктивною може бути їхня співпраця із Заходом, а по суті з усім цивілізованим світом. І наскільки деструктивною та небезпечною може бути співпраця з Росією,

– підкреслив Гладких.

Не можна, втім, виключати і вплив Китаю на Африканському континенті. Зауважимо, що Пекін не виказує публічної підтримки Росії, адже розуміє малопродуктивність своїх спроб покращити стосунки з Росією ціною погіршення стосунків з Європою.

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