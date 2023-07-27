У середу, 26 липня, у Росії розпочався саміт зі запрошеними з Африки "дорогими гостями". Цікаво, що на заході чомусь був Пригожин – він навіть сфотографувався з представником Центральноафриканської республіки (ЦАР). Про це інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Пригожин на саміті в Санкт-Петербурзі

Багато хто був подумав, що після невдалого "постання", яке ватажок ПВК оголосив проти військового керівництва Кремля, він уже політичний труп. Проте можна констатувати, що Пригожин не став персоною нон-грата для Росії.

Невідомо достеменно, яка його роль на цьому саміті, що триватиме до 29 липня. Не виключено, що Пригожин просто-таки в готелі сфотографувався з представником ЦАР – і це, власне, вся "подія".

Однак сам того, що він має можливість вільно пересуватись Росією, фотографуватись з дипломатами – вражає. Схоже, що у Москві не дуже мають намір карати "заколотника". З цього можна зробити лише два висновки:

або у Росії можна скоювати заколоти проти влади, та за це не буде покарання;

або заколот Пригожин був запланованою "спецоперацією" Кремля.



Пригожин на саміті в Санкт-Петербурзі з представником ЦАР / Фото з фейсбуку Дмітрія Ситого

Зверніть увагу! На цьому саміті уже виступав Президент Росії Владімір Путін. Він пообіцяв африканським лідерам даром відправити 50 тисяч тонн російського зерна, замість українського. Очевидно, диктатор прагне зробити нашу агропродукцію непотрібною для світу, та у такий спосіб завдати удару по економіці України.

Заколот проти Кремля: коротко