У середу, 26 липня, у Росії розпочався саміт зі запрошеними з Африки "дорогими гостями". Цікаво, що на заході чомусь був Пригожин – він навіть сфотографувався з представником Центральноафриканської республіки (ЦАР). Про це інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Пригожин на саміті в Санкт-Петербурзі
Багато хто був подумав, що після невдалого "постання", яке ватажок ПВК оголосив проти військового керівництва Кремля, він уже політичний труп. Проте можна констатувати, що Пригожин не став персоною нон-грата для Росії.
Невідомо достеменно, яка його роль на цьому саміті, що триватиме до 29 липня. Не виключено, що Пригожин просто-таки в готелі сфотографувався з представником ЦАР – і це, власне, вся "подія".
Однак сам того, що він має можливість вільно пересуватись Росією, фотографуватись з дипломатами – вражає. Схоже, що у Москві не дуже мають намір карати "заколотника". З цього можна зробити лише два висновки:
- або у Росії можна скоювати заколоти проти влади, та за це не буде покарання;
- або заколот Пригожин був запланованою "спецоперацією" Кремля.
Пригожин на саміті в Санкт-Петербурзі з представником ЦАР / Фото з фейсбуку Дмітрія Ситого
Заколот проти Кремля: коротко
- Ввечері 23 червня Пригожин оголосив, що йде зі своїми військовими на Москву. Однак його "постання" не протрималось і добу.
- За результатами заколоту було підписано угоду з Президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком. Документ передбачав передислокацію "Вагнера" на території "союзної держави".
- Тривалий час після цього Пригожин не був в інформаційному просторі. Однак уже зараз потрохи він починає про себе нагадувати.