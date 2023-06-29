Про це йдеться в актуальному звіті Інституту вивчення війни (ISW) станом на 29 червня. Аналітики вважають, що на це вказують постійні повідомлення про угоду щодо припинення збройного повстання "Вагнера".
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Пригожин літає до Москви
За даними білоруської моніторингової групи "Беларускі Гаюн", літак Пригожина вилетів із аеродрому Мачулищі в Білорусі у напрямку Росії – спершу до Москви, потім до Санкт-Петербурга.
Військовий злочинець і колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що ватажок найманців повернувся до Росії для переговорів з неназваними російськими офіційними особами та "вагнерівською командною радою"
Водночас аналітики не можуть підтвердити, чи дійсно Пригожин повернувся до Росії, а також подробиці візиту. Але зазначають, що Пригожин міг ненадовго повернутися, щоб опрацювати додаткові деталі угоди, укладеної Лукашенком.
Водночас інші росЗМІ з посиланням на джерела в міноборони писали, що лише 1000 найманців вирушили до Білорусі разом із Пригожиним.
Широко поширені спекуляції навколо позиції "Вагнера" у Білорусі дають припустити, що деякі аспекти угоди – все ще на стадії опрацювання,
– ідеться у звіті.
Чистки в армії
Крім того, видання цитує російські ЗМІ, які припускають, що заколот "Вагнера" вже має потужний вплив на російську командну структуру. Наразі ISW не може підтвердити жодного з цих припущень про зміну командування, але очевидно, що збройний заколот продовжує мати значні наслідки на інформаційний простір.
В огляді також звертають увагу на арешт російського генерала Сергія Суровікіна.
На думку фахівців, якщо російська влада таки заарештувала Суровікіна, то Кремль, ймовірно, використає його і поплічників як цапа-відбувайла, щоб публічно пояснити, чому російські військові та органи внутрішньої безпеки погано відреагували на заколот, і щоб виправдати потенційну зміну російського військового керівництва.
Зв'язки Суровікіна з ПВК "Вагнера" були очевидні, саме тому генерал є головним кандидатом на роль цапа-відбувайла, незалежно від фактичного рівня підтримки, яку він надав заколоту.
Аналітики припускають, що Кремль може спробувати заспокоїти зневагу до керівників міноборони, знизивши роль Герасимова в операціях в Україні, хоча він, швидше за все, збереже, принаймні номінально, посаду.
Заколот Пригожина: головне
- 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, пообіцяв "відповідь" і оголосив збройний марш на Москву.
- Згодом на події відреагував диктатор Путін назвавши дії Пригожина "ударом у спину країні й народу" та сказав, що війська Росії отримали наказ про "нейтралізацію заколотників".
- Згодом самопроголошений президент Білорус Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух "вагнерівців" на території Росії.
- А у Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Пригожина та ПВК "Вагнера", а сам ватажок поїде до Білорусі.