РосЗМІ, посилаючись на два свої джерела, повідомляли про те, що Пригожин міг бути у Петербурзі 26 та 28 червня, передає 24 Канал. Точніше так, в його офісі на Василівському острові була людина, схожа на ватажка ПВК "Вагнера".

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Невже у Пригожина є двійники?

Один зі співрозмовників видання каже, що в одній з будівель, пов'язаних з Пригожиним, бачили, ймовірно, ватажка ПВК "Вагнера" у першій половині середи. У ЗМІ кажуть, що версію про двійника можна відкладати вбік. Адже дані про пересування літаків Пригожина свідчать, що він дійсно міг прилітати до Петербурга.

Що стосується 26 червня, то, ймовірно, Пригожина бачили поблизу готелю "Трезіні". Людина, схожа на нього, там зустрічалася з буцімто підлеглими "кухаря Путіна".

Що кажуть дані про польоти Пригожина

Дані з Flightradar дозволяють припустити, що Пригожин дійсно міг бути у Петербурзі і 26, і 28 червня.

До прикладу, 27 червня літак Embraer Legacy 600, чий бортовий номер RA-02795, вилетів у напрямку Москви з Мінська. Це повітряне судно пов'язують з Пригожиним. Уже ввечері стало відомо, що літак був у Петербурзі.

чий бортовий номер RA-02795, вилетів Це повітряне судно пов'язують з Пригожиним. Уже ввечері стало відомо, що літак був у Петербурзі. Ще один літак, який пов'язують з главою ПВК "Вагнера", – Siddeley HS-125. За даними Flightradar24, повітряне судно з бортовим номером RA-02878 також прилетіло до Петербурга з Мінська. Зранку ж 28 червня воно покинуло місто. Зауважимо, що цей літак, як і перший борт, також були у Петербурзі 26 червня.

Власне, Embraer Legacy 600 із бортовим номером RA-02795 25 червня з Ростова-на-Дону вирушив до Петербурга. А вже зранку 27 червня стало відомо, що це повітряне судно приземлилося на військовому аеродромі Мачулищі. Він розташований неподалік Мінська.

До слова, частина вагнерівців після провального збройного заколоту передислокувалася до Білорусі. Місцеві мешканці розповідають, що найманців Пригожина бачили в селі Целі Осиповицького району, що в Могильовській області. Вони осіли на ще донедавна закинутій базі.