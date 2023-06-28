Зазначимо, що бійцям групи "Вагнера" виділили цілу військову частину в Білорусі за 90 кілометрів від Мінська. Як пишуть ЗМІ, об'єкт цими днями почали активно ремонтувати. Очевидно, з нагоди приїзду "гостей".

Дивіться також Літаки Пригожина в Білорусі, Путін хоче ліквідувати його активи: усе, що відомо про заколот

Який вигляд має польовий табір

Власне, за допомогою супутникового сервісу журналістам вдалося дослідити, який вигляд мав цей військовий об'єкт № 61732 у Целі 27 та 17 червня.



Закинута військова частина у Білорусі, куди потім приїхали вагнерівці (станом на 17.06.2023) / Зображення видання "Радіо Свобода"



Імовірний польовий табір вагнерівців у Білорусі (27.06.2023)/ Знімок видання "Радіо Свобода"

На світлинах можна побачити два майданчики. Той, що в північній частині, розміром 270 на 170 метрів. Той, що у східній частині, має розміри 200 на 160 метрів. Це може бути скупченням наметів однакового розміру або великогабаритної техніки вагнерівців,

– припустили розслідувачі.

Окрім того, вони зазначили, що, за даними міноборони Білорусі, на території країни діє близько 200 військових частин – на кожній з них перебуває по кілька сотень військовослужбовців.

Зверніть увагу! Найбільша військова частина у Білорусі розташована в Печах Борисова. У навчальному центрі в цьому населеному пункті одночасно перебуває приблизно 4,5 тисячі вояків.

Невдалий бунт Пригожина