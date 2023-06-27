Про це 24 Каналу відзначив політолог Володимир Фесенко. Він пояснив куди насправді можуть прямувати Пригожин та його найманці.

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"Для Пригожина та вагнерівців Білорусь – транзитний пункт. Можливо, вони проведуть там якийсь майстер-клас для білорусів, розповідатимуть про свій досвід війни і щоб їм заплатили", – припустив Фесенко.

На черзі Африка

Відсидівшись певний час у Білорусі, Пригожин разом зі своїми найманцями може повернутися до Африки, де у нього є певний бізнес. До того ж вагнерівцям у Росії могли заплатити чимало грошей за війну в Україні.

"Йдеться про мільярди доларів, які отримали вагнерівці. Це тільки їх підрозділи, я не кажу про зброю. Її, до речі, мають забрати, бо бояться повторення", – розповів політолог.

Володимир Фесенко про подальші дії Пригожина: дивитись відео

Загроза для Лукашенка

Попри оптимістичні заяви Лукашенка, вагнерівці можуть становити для нього чималу загрозу. Тому білоруському диктатору не вигідно тримати їх у себе. Але він може бути в долі від співпраці з Пригожиним.

Поїде актив вагнерівців до Африки і працюватиме не стільки в інтересах Лукашенка, а головним підрядником може стати Китай. Лукашенко може бути в долі,

– припустив Фесенко.

Він також додав, що після приниження Путіна над Пригожиним існуватиме смертельна загроза. Він зрадив російського диктатора.

"Путін йому не вибачить. Це було повстання проти режиму. Помста буде неминуча. ПВК "Вагнер" у колишньому вигляді не залишиться", – додав політолог.

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