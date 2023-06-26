Він буде призначений на 8 тисяч вагнерівців. Співрозмовник видання у лісництві області розповів, що таборів має бути декілька, один з них – біля міста Осиповичі.

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Що відомо про будівництво таборів для вагнерівців в Білорусі

Видання написало, що табір для вагнерівців будують в Осиповичах Могильовської області, що за 200 кілометрів від кордону з Україною.

Ми працюємо, вже сьогодні (26 червня – 24 Канал) працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання (побудувати – 24 Канал),

– заявив співрозмовник видання.

За його словами, табір сягатиме 24 тисячі квадратних метрів та вміщатиме 8 тисяч ліжок.

Окрім того, джерело видання, близьке до керівництва Могильовської області, підтвердило – влада має наказ побудувати табір для ПВК "Вагнер" у регіоні.

Дані про відправлення вагнерівців у Білорусь підтверджують рідні

Родичка вагнерівця, посилаючись на знайомого, повідомила, що вагнерівців, які залишились у Ростові, скерують в Білорусь.

Інша співрозмовниця повідомила, що її чоловік 24 червня був у Ростові, проте пояснив, що їх відправлятимуть в Білорусь "швидше за все". З того часу він на зв'язок не виходив.

За даним видання, ще троє учасників чатів родичів вагнерівців заявили, що:

отримували схожі повідомлення від близьких;

не знають точно, чи вагнерівців йдуть в сторону Білорусі.

Ще один співрозмовник видання сказав, що його родич станом на 26 червня досі "під Ростовом".

"Беларускі Гаюн" не бачать доказів будівництва табору

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" запевнила, що у них немає доказів, які б свідчили про будівництво табору для вагнерівців в Осиповицькому районі Білорусі.

Станом на 17:30 26 червня ми однозначно можемо сказати, що минулої доби не було зафіксовано жодної активності в Осиповицькому районі, не кажучи вже про будівництво такого великого об'єкта,

– заявили у групі.

Також там пояснили, що викликає питання те, що російське видання отримало коментар від джерел, близьких до керівництва Могильовської області. Натомість білоруські незалежні ЗМІ таких коментарів не отримували та цю інформацію не підтверджують.

Ба більше, у моніторинговій групі пояснили, що:

вони зможуть підтвердити чи спростувати ці дані шляхом прямого спостереження;

станом на 26 червня жодних колон ПВК, які рухаються до Білорусі або вже перебувають в країні, – немає.

Що цьому передувало