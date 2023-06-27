Об этом 24 Каналу отметил политолог Владимир Фесенко. Он объяснил, куда на самом деле могут направляться Пригожин и его наемники.

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"Для Пригожина и вагнеровцев Беларусь – транзитный пункт. Возможно, они проведут там какой-нибудь мастер-класс для белорусов, будут рассказывать о своем опыте войны и чтобы им заплатили", – предположил Фесенко.

На очереди Африка

Отсидевшись в Беларуси, Пригожин вместе со своими наемниками может вернуться в Африку, где у него есть определенный бизнес. К тому же, вагнеровцам в России могли заплатить немало денег за войну в Украине.

"Речь идет о миллиардах долларов, которые получили вагнеровцы. Это только их подразделения, я не говорю об оружии. Его, кстати, должны забрать, потому что боятся повторения", – рассказал политолог.

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Угроза Лукашенко

Несмотря на оптимистичные заявления Лукашенко, вагнеровцы могут представлять для него немалую угрозу. Потому белорусскому диктатору не выгодно держать их у себя. Но он может быть в доле от сотрудничества с Пригожиным.

Поедет актив вагнеровцев в Африку и будет работать не столько в интересах Лукашенко, а главным подрядчиком может стать Китай. Лукашенко может быть в доле,

– предположил Фесенко.

Он добавил, что после унижения Путина над Пригожиным будет существовать смертельная угроза. Он предал российского диктатора.

"Путин ему не простит. Это было восстание против режима. Месть будет неизбежна. ЧВК "Вагнер" в прежнем виде не останется", – добавил политолог.

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