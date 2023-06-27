Білоруський диктатор видав порцію маячні журналістам. Зокрема, Лукашенко заявив про те, що органи прикордонної служби щодня фіксують різні провокації на державному кордоні від України: від підкидання трупів до навмисних зальотів безпілотників на територію Білорусі, передає 24 Канал.

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Що ще наговорив посіпака Путіна

Лукашенку привиділось повстання у Білорусі. Він заявив, що білоруська опозиція за кордоном на тлі подій у Росії заметушилася, щоб реалізувати в Білорусії збройний заколот, але "відбувся фальстарт".

Встигли навіть опублікувати чергові заклики та плани, я про втікачів. Мовляв, теж готові реалізувати черговий сценарій "збройного заколоту" – треба ж звітувати. Навіть такі випадки були. Наскільки збожеволіли так звані "калинівці". Їх же на фронт загнали, воюють,

– сказав білоруський президент.

Крім того, він наголосив, що Білорусь нібито намагаються ввести в оману про реальні плани та наміри "колективного Заходу".

"Сьогодні ми чітко бачимо нову хвилю розширення НАТО та безпрецедентне нарощування потенціалу країн-членів альянсу в регіоні, у тому числі у безпосередній близькості від наших кордонів", – видав Лукашенко.

Найбільш абсурдною є заява політика про Росію. Лукашенко наголосив, що якщо впаде Росія, то Білорусь "залишиться під уламками" і усі загинуть.

Ба більше, він присвоїв собі звання "миротворця" і заявив, що завдяки йому білоруси живуть під мирним небом, адже до війни він готувався протягом 30 років.

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