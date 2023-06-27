У Білорусі зранку 27 червня розпочалася зустріч Лукашенка з журналістами та силовиками. Пропагандистські ЗМІ повідомили перші заяви білоруського диктатора. Зокрема, про рішення привести армію у готовність, інформує 24 Канал.

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"Мною було віддано всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність", – заявив Лукашенко.

Лукашенко не уточнив, чому прийняв таке рішення: чи йому десь привиділись диверсанти, загроза з боку ЗСУ, чи можливо, просто боїться переховувати у своїй державі вагнерівців і "недореволюціонера" Пригожина.

Втім, причина і мотиви диктатора таки зрозумілі – боїться повтору заколоту в Білорусі, подібно до того, який нещодавно пережив його друг Путін.