В Беларуси с утра 27 июня началась встреча Лукашенко с журналистами и силовиками. Пропагандистские СМИ сообщили первые заявления белорусского диктатора. В частности, о решении привести армию в готовность, сообщает 24 Канал.

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Мною было отдано все предписания по приведению армии в полную боевую готовность,

– заявил Лукашенко.

Лукашенко не уточнил, почему принял такое решение: привиделись ли ему где-то диверсанты, угроза со стороны ВСУ, или, возможно, просто боится скрывать в своем государстве вагнеровцев и "недореволюционера" Пригожина.

Впрочем, причина и мотивы диктатора таки понятны – боится повтора мятежа в Беларуси, подобно недавно пережившему его другу Путину.

"30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом", – считает Лукашенко.

Боится мятежа

Лукашенко прокомментировал призывы и планы возможного "вооруженного мятежа", упомянул о "беглецах".

Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге россии. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Родина одна,

– сказал Лукашенко.

Он заявил, что должен прояснить позицию Беларуси, учитывая роль страны в разрешении этой ситуации, но сказал лишь о "вбросах и инсинуациях" в СМИ.

"И наши беглецы засуетились. Правда, фальстарт случился. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. 250 миллионов нужно получить. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться", – сказал Лукашенко.

При этом утверждает, что "технические возможности, чтобы противостоять угрозе с Запада есть" и добавил, что "цветные революции не случаются, если для этого в стране нет причин".