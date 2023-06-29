Об этом говорится в актуальном отчете Института изучения войны (ISW) по состоянию на 29 июня. Аналитики считают, что на это указывают постоянные сообщения о соглашении по прекращению вооруженного восстания "Вагнера".

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Пригожин летает в Москву

По данным белорусской мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", самолет Пригожина вылетел с аэродрома Мачулищи в Беларуси в направлении России – сначала в Москву, затем в Санкт-Петербург.

Военный преступник и бывший российский офицер Игорь Гиркин утверждал, что главарь наемников вернулся в Россию для переговоров с неназванными российскими официальными лицами и "вагнеровским командным советом".

В то же время, аналитики не могут подтвердить, действительно ли Пригожин вернулся в Россию, а также подробности визита. Но отмечают, что Пригожин мог ненадолго вернуться, чтобы разработать дополнительные детали соглашения, заключенного с Лукашенко.

Внимание. Источники в России продолжали писать о неоднозначности этого соглашения. В частности, российский военкор, связанный с "Вагнером", опубликовал интервью с белорусским наемником этой ЧВК, в котором боевик рассказал, что "Вагнер" открыл новое боевое направление в Беларуси, и некоторые вагнеровцы будут работать в России, а некоторые якобы в Белоруссии.

В то же время другие росСМИ со ссылкой на источники в Минобороны писали, что только 1000 наемников отправились в Беларусь вместе с Пригожиным.

Широко распространенные спекуляции вокруг позиции «Вагнера» в Беларуси позволяют предположить, что некоторые аспекты соглашения – все еще на стадии обработки,

– говорится в отчете.

Чистки в армии

Кроме того, издание цитирует российские СМИ, предполагающие, что мятеж "Вагнера" уже оказывает мощное влияние на российскую командную структуру. ISW не может подтвердить ни одно из этих предположений об изменении командования, но очевидно, что вооруженный мятеж продолжает иметь значительные последствия на информационное пространство.

В обзоре также обращают внимание на арест российского генерала Сергея Суровикина.

По мнению специалистов, если российские власти таки арестовали Суровикина, то Кремль, вероятно, использует его и приспешников в качестве козла отпущения, чтобы публично объяснить, почему российские военные и органы внутренней безопасности плохо отреагировали на мятеж, и чтоб оправдать возможное изменение российского военного руководства.

Связи Суровикина с ЧВК "Вагнера" были очевидны, именно поэтому генерал является главным кандидатом на роль козла отпущения, независимо от фактического уровня поддержки, которую он оказал мятежу.

Аналитики предполагают, что Кремль может попытаться успокоить презрение к руководителям Минобороны, уменьшив роль Герасимова в операциях в Украине, хотя он, скорее всего, сохранит, по крайней мере номинально, должность.

Мятеж Пригожина: главное