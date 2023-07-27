В среду, 26 июля, в России начался саммит с приглашенными из Африки "дорогими гостями". Интересно, что на мероприятии почему-то был Пригожин – он даже сфотографировался с представителем Центральноафриканской республики (ЦАР). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Пригожин на саммите в Санкт-Петербурге
Многие подумали, что после неудачного "восстания", которое главарь ЧВК объявил против военного руководства Кремля, он уже политический труп. Однако можно констатировать, что Пригожин не стал персоной нон-грата для России.
Неизвестно, какова его роль на этом саммите, который будет продолжаться до 29 июля. Не исключено, что Пригожин прямо в гостинице сфотографировался с представителем ЦАР – и это, собственно, все "событие".
Однако сам того, что у него есть возможность свободно передвигаться по России, фотографироваться с дипломатами – впечатляет. Похоже, что в Москве не очень намерены наказывать мятежника. Из этого можно сделать только два вывода:
- или в России можно совершать мятежи против власти, и за это не будет наказания;
- или мятеж Пригожин был запланированной "спецоперацией" Кремля.
Пригожин на саммите в Санкт-Петербурге с представителем ЦАР / Фото из фейсбука Дмитрия Сытого
Мятеж против Кремля: коротко
- Вечером 23 июня Пригожин объявил, что идет со своими военными в Москву. Однако его "восстание" не продержалось и суток.
- По результатам мятежа было подписано соглашение с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Документ предусматривал передислокацию "Вагнера" на территории "союзного государства".
- Долгое время после этого Пригожин не находился в информационном пространстве. Однако уже сейчас он начинает о себе напоминать.