В Санкт-Петербурге состоялся саммит "Россия – Африка", который бойкотируют большинство африканских лидеров. Но Путин не сдается – диктатор решил подкупить принявшим участие в саммите зерном страны Африки.

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Россия предлагает Африке "свое" зерно

Диктатор заявил, что Россия готова поставить в страны Африки 20-50 тысяч тонн зерна безвозмездно, чтобы заместить украинские поставки после разрыва "зернового соглашения".

Мы готовы в ближайшие три-четыре месяца бесплатно предоставить Буркина-Фасо, Мали, Сомали, ЦАР, Эритреи по 25–50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку потребителям,

– заявил Путин.

При этом он добавил, что Россия может заместить украинское зерно и на коммерческой основе.

Он также цинично заявил, что это якобы страны Запада препятствуют поставке зерна и удобрений, а не Россия. Хотя именно Путин заблокировал действие зерновой инициативы и теперь Украина не может экспортировать продовольствие, в том числе и в страны Африки, которые в этом нуждаются.

Путин цинично собирается продавать украденное в Украине зерно

Россия, как и в прошлом, нагло собирает урожай на оккупированных территориях Украины и пытается его продавать. По данным NASA Harvest, только за 2022 год россияне собрали на Юге Украины пшеницы на свыше 1 миллиарда долларов.

Ранее в Институте изучения войны предположили, что Россия намеренно уничтожает зерновую инфраструктуру Украины и блокирует страну Черного моря, чтобы изолировать. Ведь это откроет оккупантам экспорт украденного украинского зерна из оккупированных Россией территорий, которое пока никто не хочет покупать.

Пока российские захватчики продолжают вывозить зерно с оккупированных территорий. В частности, через Мариуполь ежедневно проезжают автомобили с десятками тонн украденного зерна.