Согласно официальным сообщениям, страна-террорист начала уничтожать зернохранилища на подконтрольных ей территориях фактически в начале полномасштабного вторжения. Параллельно с этим оккупанты мгновенно наладили схемы по вывозу урожая из оккупированных населенных пунктов. По данным NASA Harvest, только за 2022 год россияне собрали на Юге Украины пшеницы более чем на 1 миллиард долларов. Кроме того, с 24 февраля по 3 октября прошлого года, по оценкам Associated Press, государство-агрессор вывезло "отжатого" у украинских фермеров зерна на 530 миллионов долларов. Процесс сверхмасштабных краж продолжается до сих пор, а точную сумму ущерба от подобного подхода оккупантов к тотальному разграблению Украины оценить просто невозможно. Как россияне вывозят и продают наше зерно, читайте в материале 24 Канала.

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Спекуляция на голоде

Россия всегда конкурировала с Украиной в аграрной сфере, поскольку была серьезным игроком на азиатском и африканском рынках продовольствия. Поэтому в начале полномасштабного вторжения, кроме исключительно военного давления, Москва нанесла очень мощный удар по нашей экономике. Заблокировав возможность экспорта зерновых морским путем, рашисты начали наносить удары по терминалам и хранилищам – только бы уничтожить украинских аграриев, а параллельно еще и достичь стремительного увеличения цен в мире.

Захватчики оказывали большое давление на другие страны, ведь продвигали нарратив о том, что сопротивление Украины приводит к неконтролируемым рискам и станет причиной голода в Африке и многих государствах Азии.



Азия и Африка критически зависят от поставок продовольствия из Украины / Фото republika.co.id

Мгновенное уничтожение логистических цепочек поставок и полный вылет Украины с рынка вызвали беспокойство со стороны ООН и многих других международных организаций, поскольку это вполне могло привести к неконтролируемым последствиям. Все помнили хлебные бунты в Египте, которые стали причиной революции и длительной политической неопределенности. Добавить к самому большому со времен Второй мировой вызову еще и проблемы с массовым голодом и дестабилизацией не хотел никто. Так что 22 июля 2022 года между Украиной, Турцией, ООН и страной-террористом было подписано так называемое соглашение о зерновом коридоре, согласно которому Киев мог хотя бы частично возобновить поставки урожая морским путем. Конечно, такие "уступки" оккупанты объяснили "гуманными соображениями", однако на самом деле всем известно, что россияне просто не могли и дальше эффективно контролировать выход из южных портов после поражения крейсера "Москва".



Потопление флагмана Черноморского флота России открыло возможность морского экспорта зерна Украиной / Фото из соцсетей

За все время, когда Украина находилась в полной морской блокаде, рашисты довольно серьезно смогли продвинуться на рынках экспорта зерна. В то время как Киев лишь в ограниченном количестве отправлял свой урожай в Европу, Китай, Египет, Турция и ряд других государств активно заменяли недополученные масло и зерно российской продукцией. Открытие же зернового коридора немного лишило оккупантов монополии, так что впоследствии они начали заявлять о выходе Москвы из договоренностей, задерживать суда и всячески пытаться сорвать соглашение. Россию ведь совсем не устраивает, что Украина может получать достаточно значительные суммы за счет такой торговли. Более того, наличие конкуренции также мешает Москве реализовывать свою и ворованную продукцию. Поскольку Кремль столкнулся не только со сбором большого урожая у себя, но еще и добавил к нему миллионы тонн краденых культур, которые просто не способен реализовать в полной мере (многие клиенты отказались от приобретения зерна у России, или опасались приобрести краденое украинское).

Украина несет безумный ущерб

Кроме сильного сужения возможностей по продаже урожая, украинские аграрии с оккупированных территорий столкнулись с тем, что орда последовательно перекрыла им возможность для выживания. На временно захваченной Москвой части Херсонской и Запорожской областей захватчики запретили фермерам заниматься своей деятельностью без получения российского паспорта и разрешений на сельскохозяйственные работы.

Почти сразу после оккупации сотни предприятий столкнулись с выбором: продать десятки тысяч тонн фруктов, овощей и зерновых захватчикам, или дать урожаю испортиться. Немалое количество аграриев под давлением обстоятельств, а иногда и из-за угроз расстрелами, были вынуждены согласиться на условия россиян и начать возить свою продукцию в Крым, где у них выкупали все по очень низким ценам. Параллельно с этим россияне похищали у людей технику, минировали поля и другим способом мешали выживать. Поэтому фактически обанкротились почти все, кто не согласился на сотрудничество с россиянами.

Ущерб, который путинские приспешники нанесли Украине в целом и аграриям на Юге, трудно посчитать, ведь неизвестно, сможет ли вообще эта отрасль восстановиться после деоккупации. Особенно в условиях, когда рашисты взорвали дамбу Каховской ГЭС и уничтожили жизненно необходимые для получения урожаев оросительные системы.



Оросительные каналы, которые россияне оставили без воды из-за подрыва Каховской ГЭС / Инфографика BBC

Как Турция, Египет и другие страны скупают украинское зерно

Общая схема, по которой россияне продают ворованную у нас продукцию, остается неизменной с начала полномасштабного вторжения. По данным источников 24 Канала в правоохранительных органах, захватчики заключают договоры о поставках своей продукции на различные российские компании. Краденое зерно вывозят через порты в Крыму либо напрямую в другие страны, либо с перегрузкой на другие корабли (в случае, если хотят скрыть следы преступления).

Более того, чтобы скрыть процесс передвижения кораблей и сделать невозможным их отслеживание, рашисты установили в Крыму и на Тамани специализированные глушилки сигнала, благодаря которым геолокация судов вообще не отображается на карте.

Это крайне грубое нарушение безопасности судоходства и должно приводить к аннуляции страховки, однако пока в Таманском и Керченском проливах не произошло серьезных аварий, международное общество на подобное почему-то закрывает глаза.



Зона работы глушилок GPS-сигналов, где невозможно отследить маршруты кораблей / Скриншот MarineTraffic

Ярким примером, как работают преступники, может служить деятельность группы компаний "Петрохлеб", в которую входят:

ООО "Петрохлеб-Кубань", зарегистрирована в Краснодаре по адресу: улица Красная, дом 124, здание Б, офис 60. Владельцем этой фирмы является Максим Фисик.



Исходные данные ООО "Петрохлеб-Кубань" / Скриншот с российских сайтов

ООО "Кубанская морская компания", что работает в том же здании, но в офисе 460, и принадлежит тому же предпринимателю.



Выходные данные ООО "Кубанская морская компания" / Скриншот с российских сайтов

По этому же адресу в офисе 57 зарегистрирована ООО "Хлебком" (документально оформлена на Алексея Чередниченко).



Выходные данные ООО "Хлебком" / Скриншот с российских сайтов

Санкт-Петербургское ООО "Костер", расположено в офисе 706-2 по Гапсальской улице в доме 5 с буквой "А". Владеет компанией Ульяна Фисик.



Выходные данные ООО "Костер" / Скриншот с российских сайтов

Фактическим владельцем всех этих ООО является Максим Фисик, однако "Хлебком" он переписал на своего подчиненного и заместителя коммерческого директора "Петрохлеб-Кубани" во избежание санкций. Ведь именно эта фирма занимается вывозом зерна с оккупированных украинских территорий.

"Кубанская морская компания" в свою очередь является владельцем и оператором морских судов, а "Петрохлеб-Кубань" занимается легализацией продукции, переваливая ее на рейдовых стоянках 451 и 471 в акватории порта "Кавказ" на другие корабли. После этого уже российское зерно плывет в Турцию, Египет, Ливан и другие страны, которые официально скупают продукцию.

Согласно данным уголовного производства, расследуемого украинскими правоохранителями, масштабы краж, совершенные группой "Петрохлеб", просто впечатляют. С ноября 2022 по март 2023 года Фисик и пособники получили более 23 миллионов долларов. При этом в схеме вывоза зерна участвовали суда, зарегистрированные в странах Евросоюза.

Vera, Nadezhda и кража

Так, по данным источников 24 Канала в правоохранительных органах, с 25 октября по 14 ноября 2022-го 23,5 тысячи тонн конечному покупателю переправляли балкером St. Olga (IMO 9493224), владельцем которого является греческая LEVANTE SHIPPING BIB INC.



Судно St. Olga, которым россияне перевозили украденное в Херсонской области зерно / Фото MarineTraffic

Для погрузки балкера сельскохозяйственную продукцию из Крыма в порт "Кавказ" везли другие корабли – Vera (IMO 8602957) и ANT (IMO 8407230), принадлежащие "Петрохлебу-Кубань", Nadezhda IMO 8611221 ООО "Костер", а также Sormovsky-48 (IMO 8226428) "Кубанской морской компании".

Экипаж Vera заходил в порт в оккупированной Керчи 26 октября и 9 ноября 2022 года для загрузки 2,6 тысячи тонн ячменя. 2 ноября это же судно было в Феодосии, где на него перевалили 5,4 тысячи тонн кукурузы.

С помощью Nadezhda оккупанты вывезли 8 тысяч тонн ячменя. На это судно загружали урожай в Керченском, Севастопольском и Феодосийском портах.



С помощью судна Nadezhda оккупанты активно перевозят зерно с Украины / Фото MarineTraffic

Дважды в рамках этой схемы загружали ячмень на Sormovsky-48: 23 октября в Севастополе и 30 октября – в Керчи. А еще 3,7 тысячи тонн ячменя вывезли российские моряки с помощью ANT, которому пришлось заходить в Керчь трижды.

Таким образом "Петрохлеб-Кубань" отправила на экспорт свыше 25 тысяч тонн зерновых в Турцию, где их купила BEK TARIM LTD STI.



Турецкий Bek Tarim – покупатель краденого украинского зерна / Фото источников 24 Канала

Еще почти 21 тысячу тонн пшеницы оккупанты украли с помощью судна KRASNODAR (IMO 9296781), принадлежащего "Кубанской морской компании". На этот балкер загружали зерновые в том же порту "Кавказ" Vera, Nadezhda и Sormovsky-48. Кроме того, на KRASNODAR загрузили еще и зерно, которое рашисты с помощью баржи. САМАРСКАЯ-1 вывезли из порта "Бердянск".



Документы о вывозе пшеницы из порта "Бердянск" / Фото источников 24 Канала

Покупателем этой продукции выступила турецкая компания SATOR COMMODITIES IC VE DIS TICARET NAKLIYE LOJISTIK DEPOLAMA SAN. VE TIC. STI LTD.

Эта же фирма в марте 2023-го приобрела 18,4 тысячи тонн пшеницы, привезенной с помощью своего балкера Princess Manissa (IMO 9084217).



Princess Manissa перевозит украденное россиянами украинское зерно в Турцию / Фото Vessel Finder

Параллельно с этой сделкой около 19 тысяч тонн украинского ячменя Фисик и его пособники перевезли с помощью компании из ОАЭ ALVION MARITIME LTD, которая является владелицей судна Bomustafa O (IMO 9114476). После загрузки ворованной продукции балкер отправился в турецкий порт Самсун, где, согласно внешнеэкономическому контракту №241 от 8 марта 2023 года, его получил заказчик – TIRYAKI TAHIL VE YEM TICARET AS. Эта сделка принесла рашистам еще 4,6 миллиона долларов.

Россияне и не думают останавливаться

Разумеется, рашисты, считающие себя неприкосновенными, даже не задумываются над тем, чтобы прекратить воровать украинское. Масштабный вывоз украинской аграрной продукции с оккупированных территорий будет продолжаться либо до полного освобождения всех регионов, либо до того момента, когда иностранные компании прекратят торговлю с преступниками.

А пока же множество компаний, подобных "Петрохлебу", будут и дальше обогащаться за счет украинских фермеров. Однако в долгосрочной перспективе этим предпринимателям непременно придется нести ответственность за свои преступления, ведь рано или поздно они либо попадут под санкции, либо будут находиться в международном розыске с арестованным имуществом и обязательствами выплат компенсаций пострадавшим в результате их деятельности. Не говоря уже об общих репарациях, которые Россия будет так или иначе платить за свою агрессию.