Ущерб из-за подрыва ГЭС
Как рассказал 24 Каналу экономист Илья Несходовский, общий ущерб от трагедии является комплексом потерь в отдельных направлениях. Прежде всего, речь идет о прямом ущербе, связанном с фактическим уничтожением водохранилища.
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Другая проблема – населенные пункты, находящиеся возле водохранилища, а также предприятия, потеряют доступ к воде.
Если вода опустится больше, чем на, если не ошибаюсь, 4,5 метра, то ее поставка уже фактически будет невозможна. Или нужно будет использовать специальные технические средства для того, чтобы доставлять воду в места использования.
Не менее важны, подчеркивает эксперт, убытки для жилой инфраструктуры. Ведь многие подтопленные дома вряд ли смогут использоваться в дальнейшем. А потому их необходимо будет "снести и построить новые".
Это и вопрос подвалов, огородов. Смыл, посев. Уничтожение собственных вещей, а также техники, которая была затоплена,
– констатирует эксперт.
Ущерб мог бы быть меньше
Оценивать же ущерб от трагедии в ту или иную конкретную сумму, отмечает Несходовский, сейчас сложно. Для этого нужно подождать минимум неделю – для того, чтобы:
- спала вода;
- понять, на каком уровне она остановится – ведь это будет значительно влиять на оценку.
Впрочем, констатирует эксперт, ущерб мог бы быть меньше – если бы дамбу не контролировали россияне.
Украина тогда отправила бы туда грузовики, которые засыпали бы этот прорыв. Россия не дает этого сделать. Ее цель – нанести максимальный ущерб региону. Чтобы оставить его в каком-то разрушенном состоянии,
– подчеркнул он.
Речное судоходство будет жить
Вместе с тем, отмечает Несходовский, речное судоходство в регионе будет жить. Однако его работа изменится.
Надо будет прокладывать новые пути. Да, использование портов на водохранилище невозможно. Но баржи могут подходить и выше по течению. Трудности есть, но крест на этом я бы не ставил,
– объяснил эксперт.
Полмиллиона гектаров земли без орошения
Отдельный ущерб терпит и аграрный сектор. Как рассказал 24 Каналу аграрий Денис Марчук, около 500 тысяч гектаров земли в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях фактически останутся без орошения. Что, учитывая погодные условия юга Украины, "приведет к большим потерям в контексте нашего экспортного потенциала зерновых и масличных".
Также юг был одним из ключевых регионов по выращиванию овощной группы. И нехватка предложения оттуда мы уже ощущаем из-за оккупации, что приводит к удорожанию овощей. А теперь мы потеряли поставки туда воды. Отрасль потеряли на многие годы.
Со своей стороны Несходовский отмечает: из-за потери мелиорации земель фермеры, специализировавшиеся на выращивании зерна, перейдут на другие культуры. Что приведет к сокращению его производства на около 20%.
Другая проблема, по его словам, в том, что в случае значительного обмеления Каховского водохранилища влажность воздуха в этом регионе упадет. Следствие – засушивание территории, что также ударит по сельскому хозяйству
Дефицита овощей не будет
Денис Марчук также отметил, что ожидать возникновения резкого дефицита овощей в Украине не стоит. Ведь во время полномасштабной войны центральные и западные регионы нарастили их выращивание.
Предложение должно быть достаточно высоким. Также существуют разные программы поддержки, развития овощеводства в Украине. Плюс многое было заложено программ для домашних хозяйств. Мы не ожидаем какого-нибудь большого дефицита,
– объяснил аграрий.