Напоминаем, что утром 6 июня российские оккупанты в очередной раз совершили террористический акт, взорвав Каховскую ГЭС. Это величайшая техногенная катастрофа последних десятилетий, угрожающая стране экологической катастрофой и дефицитом питьевой воды.

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Обратите внимание, что подрыв дамбы на Каховском водохранилище может иметь негативные последствия как для агросектора, вызвав локальный кризис среди продукции, так и для работы на Запорожской атомной электростанции.

Какие потери понесла украинская энергетика из-за подрыва

Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота в прямом эфире телеканала Рада рассказал, что Каховская гидроэлектростанция с прошлого года, а именно с октября, не работает в энергосистеме страны. То есть она была выключена из сети.

Если гидроэлектростанция в год производит 10 миллиардов киловатт-часов, то доля Каховской станции в ней была от 1,5 до 2 миллиардов киловатт-часов, то есть мы понимаем, что это от 8 до 10% в зависимости от паводка. Если же мы берем общий баланс по стране, то это будет всего 1%,

– добавляет он.

Впрочем, если говорить о том, что нужно будет каким-то образом аккумулировать воду, то есть ее собирать, то для этого придется уменьшить выработку электроэнергии и на остальных станциях.

В комментарии 24 Каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, говорит, что сейчас подрыв на ГЭС не повлияет на энергетику Украины из-за того, что она не была подключена к нашей энергосистеме. А вся производимая электроэнергия была направлена на временно оккупированные территории.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Однако в будущем это может повлиять на работу Укргидроэнерго. Ведь уровень воды упадет в системе, а это на прямую повлияет на выработку электроэнергии. То есть в перспективе уже проблемы могут возникнуть.

Эксперт подытожил, что с учетом общей энергосистемы, большинство электроэнергии, производимой Каховской ГЭС, "уходило" на временно оккупированные территории. Следовательно, это не должно повлечь за собой значительное негативное влияние. Но если говорить о всей работе именно украинской гидрогенерирующей системы, то здесь будут последствия:

Упадет уровень воды (летом он падает всегда, а на этот раз упадет еще больше),

Соответственно, на Днепре будет меньше производиться электроэнергия.

Во сколько Украине обойдется новая гидроэлектростанция

В Минэкономики посчитали, что строительство новой гидростанции вместо Каховской ГЭС обойдется более чем в 1 миллиард долларов.

Цена строительства новой ГЭС может стоить около 1 миллиарда долларов, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины,

– рассказала первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

По данным Минсреды и Госэкоинспекции, в результате подрыва россиянами ГЭС нанесено 2 миллиарда гривен ущерба для водных ресурсов. И эта цифра будет только расти. А на восстановление дамбы может уйти ориентировочно 5 лет.