Что будет с сельхозугодиями

Херсонщина имела наибольшее количество пахотных земель в стране до войны до 2 миллионов гектаров. Однако ныне часть из них находится под оккупацией, заминирована или затоплена. Снижение урожайности из-за сокращения обрабатываемых площадей будет достаточно продолжительным.

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Из-за этого террористического акта произойдут следующие изменения:

  • заболочение осушенных земель нижнего течения Днепра;
  • деградация почв вследствие смывания приливной волной;
  • заиление;
  • ветровая эрозия.

Также на части земель возможно опустынивание, разрушение растительного покрова. В результате затопления погибнет часть деревьев сдерживавших явления эрозии берегов и распространения оврагов и балок.

Что будет с фруктами и овощами

Побережье Днепра в нижней части и в орошаемых регионах, в частности, Новая Каховка – крупный центр садоводства. Из-за наводнения и разрушения орошения существенно сократятся площади многолетних насаждений в ближайшие годы. Простые слова на фрукты и ягоды ожидает понижения урожая.

Выращивание овощей тоже будет страдать от этой экологической катастрофы, хотя перспективы более положительные. В первую очередь, потому что для овощей не требуется многолетний период ожидания первого урожая и выхода насаждений на полную урожайность. Однако есть несколько усложняющих факторов:

  • отсутствие орошения;
  • разрушение капитальных сооружений (хранилища, теплицы и т.п.);
  • изменения климата