Что будет с сельхозугодиями
Херсонщина имела наибольшее количество пахотных земель в стране до войны до 2 миллионов гектаров. Однако ныне часть из них находится под оккупацией, заминирована или затоплена. Снижение урожайности из-за сокращения обрабатываемых площадей будет достаточно продолжительным.
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Из-за этого террористического акта произойдут следующие изменения:
- заболочение осушенных земель нижнего течения Днепра;
- деградация почв вследствие смывания приливной волной;
- заиление;
- ветровая эрозия.
Также на части земель возможно опустынивание, разрушение растительного покрова. В результате затопления погибнет часть деревьев сдерживавших явления эрозии берегов и распространения оврагов и балок.
Что будет с фруктами и овощами
Побережье Днепра в нижней части и в орошаемых регионах, в частности, Новая Каховка – крупный центр садоводства. Из-за наводнения и разрушения орошения существенно сократятся площади многолетних насаждений в ближайшие годы. Простые слова на фрукты и ягоды ожидает понижения урожая.
Выращивание овощей тоже будет страдать от этой экологической катастрофы, хотя перспективы более положительные. В первую очередь, потому что для овощей не требуется многолетний период ожидания первого урожая и выхода насаждений на полную урожайность. Однако есть несколько усложняющих факторов:
- отсутствие орошения;
- разрушение капитальных сооружений (хранилища, теплицы и т.п.);
- изменения климата