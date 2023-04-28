Что произошло

28 апреля Европарламент проголосовал за продление свободной торговли с Украиной. Об этом в своем Twitter рассказал редактор "Radio Free Europe".

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И в конце концов был достигнут консенсус по этому поводу,

– написал он на своей странице.

And in the end it was consensus on this. #Ukraine https://t.co/F2PGHHOP0C - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 28, 2023

Свободная торговля – внешнеэкономическая политика, при которой государство не вмешивается в торговые отношения с другими странами; отсутствие искусственных (созданных правительством) барьеров в торговле между отдельными фирмами разных стран.

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