Що сталося
28 квітня Європарламент проголосував за продовження вільної торгівлі з Україною. Про це у своєму Twitter розповів редактор "Radio Free Europe".
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І врешті-решт було досягнуто консенсусу щодо цього,
– написав він на своїй сторінці.
And in the end it was consensus on this. #Ukraine https://t.co/F2PGHHOP0C— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 28, 2023
Як мобілізація розвалює економіку Росії
- У Росії ухвалили рішення різко збільшити кількість мобілізованих. Це створило величезну проблему як в реалізації, так і в економічному аспекті.
- Військовий злочинець та президент Росії Владімір Путін підтримав набір до армії 415 тисяч контрактників у 2023 році. 300 тисяч служитимуть в резерві, 115 тисяч планують відправити до України.
- Основна проблема у тому, що військовим потрібно платити, утримувати, одягати, умундировувати тощо.