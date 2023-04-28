Що сталося

28 квітня Європарламент проголосував за продовження вільної торгівлі з Україною. Про це у своєму Twitter розповів редактор "Radio Free Europe".

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І врешті-решт було досягнуто консенсусу щодо цього,

– написав він на своїй сторінці.

And in the end it was consensus on this. #Ukraine https://t.co/F2PGHHOP0C — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 28, 2023

Вільна торгівля – зовнішньоекономічна політика, за якої держава не втручається у торговельні відносини з іншими країнами; відсутність штучних (створених урядом) бар'єрів у торгівлі між окремими фірмами різних країн.

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